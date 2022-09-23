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https://sputnikarabic.ae/20220923/بوتين-وابن-سلمان-يرحبان-بنقل-الأسرى-الأجانب-المفرج-عنهم-من-دونباس-إلى-السعودية-1068118571.html
بوتين وابن سلمان يرحبان بنقل الأسرى الأجانب المفرج عنهم من دونباس إلى السعودية
بوتين وابن سلمان يرحبان بنقل الأسرى الأجانب المفرج عنهم من دونباس إلى السعودية
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال محادثة هاتفية، اليوم الخميس، عن ارتياحهما لنقل أسرى أجانب، قاتلوا بشكل غير... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T06:15+0000
2022-09-23T06:15+0000
فلاديمير بوتين
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقال الكرملين في بيان: "أعرب الجانبان عن الارتياح إزاء نقل أسرى أجانب شاركوا بشكل غير قانوني في الأعمال القتالية في دونباس إلى السعودية، وهو ما تم نتيجة وساطة شخصية من ولي العهد السعودي".وكانت روسيا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات أجنبية أُسروا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بموجب وساطة من ولي العهد السعودي.ووصلت طائرة كانت تحمل الأسرى المفرج عنهم، والذين يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والسويدية والكرواتية والمغربية، إلى السعودية مساء الأربعاء.وكانت السعودية قد أعلنت، في آذار/مارس الماضي، بعد عدة أسابيع من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، استعدادها لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل لحل للأزمة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان
فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان

بوتين وابن سلمان يرحبان بنقل الأسرى الأجانب المفرج عنهم من دونباس إلى السعودية

06:15 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Alikce Drugnin / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
بوتين خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Alikce Drugnin
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال محادثة هاتفية، اليوم الخميس، عن ارتياحهما لنقل أسرى أجانب، قاتلوا بشكل غير قانوني في إقليم دونباس، إلى السعودية نتيجة وساطة الأخيرة للإفراج عنهم.
وقال الكرملين في بيان: "أعرب الجانبان عن الارتياح إزاء نقل أسرى أجانب شاركوا بشكل غير قانوني في الأعمال القتالية في دونباس إلى السعودية، وهو ما تم نتيجة وساطة شخصية من ولي العهد السعودي".

وكانت روسيا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات أجنبية أُسروا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بموجب وساطة من ولي العهد السعودي.

ووصلت طائرة كانت تحمل الأسرى المفرج عنهم، والذين يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والسويدية والكرواتية والمغربية، إلى السعودية مساء الأربعاء.

وكانت السعودية قد أعلنت، في آذار/مارس الماضي، بعد عدة أسابيع من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، استعدادها لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل لحل للأزمة الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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