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https://sputnikarabic.ae/20220923/ترامب-يعتقد-أن-الولايات-المتحدة-ذاهبة-إلى-الجحيم-1068140194.html
ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم
ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم
يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، فالبلاد بحاجة إلى زعيم قوي، وإلا "لن تنجو". 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:48+0000
2022-09-23T11:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه شهد "تغييرات جذرية" منذ نهاية رئاسته.وقال الرئيس السابق: "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم، أمتنا في حالة تدهور ... هذا البلد في حالة فوضى. البلاد لن تستمر في العيش إذا بقيت على هذه الحالة".وفقًا لترامب، أظهر الرئيس الحالي جو بايدن ضعفًا على المسرح العالمي. لذلك، يعتقد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس قوي للتعامل مع قادة العالم "الحاذقين والأذكياء" مثل، على سبيل المثال، الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأضاف ترامب: "أريد أن أرى شخصًا رائعًا، سواء كان جمهوريًا أم ديمقراطيًا. أفضل أن أراه يحقق نجاحًا لا يصدق، حتى لو كان ذلك يعني حملة أكثر صعوبة وربما حتى هزيمة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم

11:48 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، فالبلاد بحاجة إلى زعيم قوي، وإلا "لن تنجو".
قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه شهد "تغييرات جذرية" منذ نهاية رئاسته.
وقال الرئيس السابق: "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم، أمتنا في حالة تدهور ... هذا البلد في حالة فوضى. البلاد لن تستمر في العيش إذا بقيت على هذه الحالة".
وفقًا لترامب، أظهر الرئيس الحالي جو بايدن ضعفًا على المسرح العالمي. لذلك، يعتقد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس قوي للتعامل مع قادة العالم "الحاذقين والأذكياء" مثل، على سبيل المثال، الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأضاف ترامب: "أريد أن أرى شخصًا رائعًا، سواء كان جمهوريًا أم ديمقراطيًا. أفضل أن أراه يحقق نجاحًا لا يصدق، حتى لو كان ذلك يعني حملة أكثر صعوبة وربما حتى هزيمة".
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