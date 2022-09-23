https://sputnikarabic.ae/20220923/تركيا-ترسل-3-آلاف-شرطي-إلى-قطر-للمساعدة-في-تأمين-كأس-العالم-1068148611.html

تركيا ترسل 3 آلاف شرطي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم

تركيا ترسل 3 آلاف شرطي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم

قال مصدر في وزارة الداخلية التركية، إن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T14:42+0000

2022-09-23T14:42+0000

2022-09-23T14:42+0000

أخبار قطر اليوم

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أخبار تركيا اليوم

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وأوضح المصدر التركي "خلال البطولة، سيتلقى أفراد الشرطة التركية الأوامر فقط من قادتهم الأتراك الذين يخدمون بشكل مؤقت في قطر... ولن يكون بمقدور الجانب القطري أن يعطي أوامر مباشرة للشرطة التركية" وفقا لوكالة "رويترز".ولم يحدد المصدر من سيكون على رأس عملية الإشراف على العملية الأمنية التركية، التي ستغطي الملاعب الثمانية التي ستقام عليها المباريات، والفنادق التي ستقيم بها الفرق الوطنية المشاركة في البطولة وعددها 32.وبموجب بروتوكول موقّع بين البلدين ونُشر في الجريدة الرسمية التركية، ستنشر أنقرة 3 آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومئة من شرطة العمليات الخاصة في قطر، إلى جانب 50 متخصصا في القنابل و80 من الكلاب البوليسية والكلاب المدربة للاستخدام في مكافحة الشغب.كما تنص الاتفاقية على قيام تركيا بإرسال مسؤولين كبار لقيادة فرق الشرطة و"عدد من الأفراد من أجل التنسيق"، فضلا عن "منسق عام" واحد.وكان مجلس الوزراء الباكستاني، قد وافق الشهر الماضي على مشروع اتفاق يسمح للحكومة بإرسال قوات أمن إلى البطولة أيضا.ولم يذكر عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم، كما لم تعلن أي من الدولتين التوصل إلى اتفاق نهائي.ومن المتوقع أن تجتذب البطولة 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.

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