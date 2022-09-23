https://sputnikarabic.ae/20220923/تركيا-نجري-مفاوضات-مع-إسرائيل-لنقل-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1068161833.html

تركيا: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

تركيا: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الجمعة، إن تركيا وإسرائيل تتفاوضان بشأن نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تعقد وفود الدولتان... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T21:39+0000

2022-09-23T21:39+0000

2022-09-23T21:39+0000

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أنقرة- سبوتنيك. ذكر قالن في مايو/ أيار أن الغاز القادم من شرق البحر المتوسط يمكن أن يصبح بديلا للإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن أنقرة مستعدة لتكون جزءا من هذه العملية.وأضاف قالن للصحفيين عندما سئل عن الأمر اليوم الجمعة: "هذه المفاوضات (بين تركيا وإسرائيل) جارية، على حد علمي، سيعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر".كان الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الطبيعي الروسي حيث تعهد بإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية بعد أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.وافق الاتحاد بالفعل على سبع حزم من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك التخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية، ومع ذلك، أكد خبراء أنه سيكون "من المستحيل تقريبا" العثور على بدائل كافية وموثوقة للإمدادات الروسية.في وقت سابق اليوم، حذر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول الأوروبية من التدافع على أمن الطاقة هذا الشتاء، الذي يهدد بتحطيم وحدة الاتحاد الأوروبي وإثارة الاضطرابات الاجتماعية.

https://sputnikarabic.ae/20220921/ألمانيا-توافق-على-تأميم-أكبر-شركة-للغاز-في-البلاد-مع-تأزم-سوق-الطاقة-1068041489.html

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