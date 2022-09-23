https://sputnikarabic.ae/20220923/تعليقا-على-كلمة-لابيد-بشأن-حل-الدولتين-بايدن-إعلان-جرئ-1068122913.html
تعليقا على كلمة لابيد بشأن حل الدولتين... بايدن: إعلان جرئ
تعليقا على كلمة لابيد بشأن حل الدولتين... بايدن: إعلان جرئ
قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، تعليقا على كلمة يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن حل الدولتين، إنه إعلان جرئ. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T07:46+0000
2022-09-23T07:46+0000
2022-09-23T07:46+0000
إسرائيل
جو بايدن
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي علق على تصريح يائير لابيد بأن "حل الدولتين" هو الشيء الصحيح لأمن بلاده واقتصادها ومستقبل الأطفال الإسرائيليين، بأنه إعلان جرئ.وقال جو بايدن:وكان الرئيس الأمريكي قد صرح خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، بأن بلاده ستبقى ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية لكنه لم يعط إشارة حول أي مبادرة سلام جديدة.وأضاف جو بايدن بأن "حل الدولتين سيبقى في نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل ومنح الفلسطينيين دولة لهم الحق بها مع قدر متساو من الحرية والكرامة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد كلمته في الأمم المتحدة، أنه "رغم وجود عوائق إلا أن إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يقوم على حل (إقامة) دولتين لشعبين هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ولمستقبل أولادنا".ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل" عن بعض الخبراء، أن مجرد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه للدولة الفلسطينية المستقبلية وتأكيده على "حل الدولتين للصراع"، يعد بمثابة أقوى لغة استخدمها أي رئيس وزراء إسرائيلي بشأن السيادة الفلسطينية منذ أيام إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
تعليقا على كلمة لابيد بشأن حل الدولتين... بايدن: إعلان جرئ
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قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، تعليقا على كلمة يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن حل الدولتين، إنه إعلان جرئ.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي علق على تصريح يائير لابيد بأن "حل الدولتين" هو الشيء الصحيح لأمن بلاده واقتصادها ومستقبل الأطفال الإسرائيليين، بأنه إعلان جرئ.
أهنئ لابيد على البيان الشجاع وأتفق معه في كل كلمة.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، بأن بلاده ستبقى ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية لكنه لم يعط إشارة حول أي مبادرة سلام جديدة.
وأضاف جو بايدن بأن "حل الدولتين
سيبقى في نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل ومنح الفلسطينيين دولة لهم الحق بها مع قدر متساو من الحرية والكرامة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد كلمته في الأمم المتحدة، أنه "رغم وجود عوائق إلا أن إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يقوم على حل (إقامة) دولتين لشعبين هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ولمستقبل أولادنا".
ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل" عن بعض الخبراء، أن مجرد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه للدولة الفلسطينية المستقبلية وتأكيده على "حل الدولتين للصراع"، يعد بمثابة أقوى لغة استخدمها أي رئيس وزراء إسرائيلي بشأن السيادة الفلسطينية منذ أيام إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.