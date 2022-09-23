تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:19 GMT 23.09.2022
06:10 GMT 23.09.2022
رئيسة وزراء إستونيا تدعو مواطنيها للاستعداد لقطع روسيا الكهرباء عن بلادهم
دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس مواطنيها، للاستعداد لمشاكل محتملة في الكهرباء في حال فصلت روسيا إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن شبكاتها الكهربائية.
وقالت كالاس في حديث للتلفزيون المحلي يوم الخميس، إنه "على الرغم من أن إستونيا كانت تستعد منذ سنوات للاستقلال عن شبكات الطاقة الروسية بشكل طارئ، لكن مشاكل مؤقتة مع الكهرباء قد تحدث".
وقالت كالاس في حديث للتلفزيون المحلي يوم الخميس، إنه "على الرغم من أن إستونيا كانت تستعد منذ سنوات للاستقلال عن شبكات الطاقة الروسية بشكل طارئ، لكن مشاكل مؤقتة مع الكهرباء قد تحدث".
06:09 GMT 23.09.2022
البنتاغون: التصريحات الروسية لا تؤثر على التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا
أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن روسيا لا تؤثر على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحلفاء لمساعدة أوكرانيا.
وقال رايدر، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "فيما يتعلق بالتصريحات أو الإعلانات الصادرة من روسيا، فإنها لا تؤثر على التزام البنتاغون بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الدوليين وحلفائنا بشأن تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري الذي تحتاجه في بلدانهم".
وقال رايدر، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "فيما يتعلق بالتصريحات أو الإعلانات الصادرة من روسيا، فإنها لا تؤثر على التزام البنتاغون بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الدوليين وحلفائنا بشأن تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري الذي تحتاجه في بلدانهم".
06:08 GMT 23.09.2022
بدء الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الجمعة، عن بدء الاستفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وقال فيسوتسكي لوكالة سبوتنيك: "اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهورية دونيتسك الشعبية. يتم التصويت وفقًا للشكل المحدد مسبقًا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".
وقال فيسوتسكي لوكالة سبوتنيك: "اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهورية دونيتسك الشعبية. يتم التصويت وفقًا للشكل المحدد مسبقًا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".
06:08 GMT 23.09.2022
دوي انفجار في وسط ميليتوبول
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، عن سماع دوي انفجار في وسط ميليتوبول.
وكتب روغوف على موقع تليغرام: "دوى انفجار وسط المدينة".
وفي تعليقه لوكالة سبوتنيك، أوضح روغوف أن الانفجار كان ضخمًا، لكن سبب الحادث لا يزال مجهولاً. يتم توضيح التفاصيل.
وكتب روغوف على موقع تليغرام: "دوى انفجار وسط المدينة".
وفي تعليقه لوكالة سبوتنيك، أوضح روغوف أن الانفجار كان ضخمًا، لكن سبب الحادث لا يزال مجهولاً. يتم توضيح التفاصيل.
06:07 GMT 23.09.2022
لافروف وغوتيريش يبحثان تنفيذ "صفقة الغذاء"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة ، ان وزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنفيذ "صفقة الغذاء" التي تم إبرامها في إسطنبول وأكدا ضرورة تنفيذها بالكامل .
وجاء في بيان وزارة الخارجية في أعقاب اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك : "نوقش بالتفصيل التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، والتصدير من دون عوائق للمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية. وأكد الطرفان على ضرورة ضمان طبيعة الحزمة والتنفيذ الكامل لها".
وجاء في بيان وزارة الخارجية في أعقاب اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك : "نوقش بالتفصيل التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، والتصدير من دون عوائق للمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية. وأكد الطرفان على ضرورة ضمان طبيعة الحزمة والتنفيذ الكامل لها".
05:22 GMT 23.09.2022
تواجه صناعة المواد الغذائية في ألمانيا أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تواجه البلاد نقصًا في الغذاء، حسبما كتبت صحيفة "دي ويلت".
05:22 GMT 23.09.2022
05:21 GMT 23.09.2022
دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس مواطنيها، للاستعداد لمشاكل محتملة في الكهرباء في حال فصلت روسيا إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن شبكاتها الكهربائية.
05:21 GMT 23.09.2022
حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برلين على تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية لتكون قدوة للدول الأخرى و"لتحقيق نصر".
05:20 GMT 23.09.2022
شارك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في الأوكرانية مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.