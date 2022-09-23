https://sputnikarabic.ae/20220923/تونس-تدعو-المجتمع-الدولي-لتوفير-التمويلات-الكافية-للأونروا-1068123655.html

تونس تدعو المجتمع الدولي لتوفير التمويلات الكافية للأونروا

تونس تدعو المجتمع الدولي لتوفير التمويلات الكافية للأونروا

دعت تونس المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير جميع التمويلات اللازمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T08:05+0000

2022-09-23T08:05+0000

2022-09-23T08:05+0000

أخبار تونس اليوم

دعم الأونروا

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ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دعت المجتمع الدولي لتجديد عهدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".دعوة الدولة التونسية جاءت خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي انعقد في مدينة نيويورك، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال البيان إن تونس "ثمنت الدور الذي تلعبه الوكالة لفائدة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين عبر الإحاطة بهم والمساعدة على تشغيلهم وتوفير العيش الكريم لهم، مبينا مساهمتها الفاعلة في التخفيف من حدة التوترات بالمنطقة".وحمل البيان التونسي "المجموعة الدولية"، ما صفها بـ "مسؤولية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحقيق طموحاته المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وإنهاء الاحتلال المتواصل منذ ما يفوق 7 عقود، كأطول نزاع ما يزال قائما في التاريخ المعاصر"، حسب تعبير البيان.يشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تعاني من قلة الموارد المالية، وهو ما اضطرها إلى تقليص خدماتها المقدمة في الداخل الفلسطيني وخارجه.وبحسب الأونروا، يعيش 86 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.طالع أيضا: الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار

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أخبار تونس اليوم, دعم الأونروا