https://sputnikarabic.ae/20220923/تونس-تدعو-المجتمع-الدولي-لتوفير-التمويلات-الكافية-للأونروا-1068123655.html
تونس تدعو المجتمع الدولي لتوفير التمويلات الكافية للأونروا
تونس تدعو المجتمع الدولي لتوفير التمويلات الكافية للأونروا
دعت تونس المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير جميع التمويلات اللازمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T08:05+0000
2022-09-23T08:05+0000
2022-09-23T08:05+0000
أخبار تونس اليوم
دعم الأونروا
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دعت المجتمع الدولي لتجديد عهدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".دعوة الدولة التونسية جاءت خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي انعقد في مدينة نيويورك، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال البيان إن تونس "ثمنت الدور الذي تلعبه الوكالة لفائدة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين عبر الإحاطة بهم والمساعدة على تشغيلهم وتوفير العيش الكريم لهم، مبينا مساهمتها الفاعلة في التخفيف من حدة التوترات بالمنطقة".وحمل البيان التونسي "المجموعة الدولية"، ما صفها بـ "مسؤولية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحقيق طموحاته المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وإنهاء الاحتلال المتواصل منذ ما يفوق 7 عقود، كأطول نزاع ما يزال قائما في التاريخ المعاصر"، حسب تعبير البيان.يشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تعاني من قلة الموارد المالية، وهو ما اضطرها إلى تقليص خدماتها المقدمة في الداخل الفلسطيني وخارجه.وبحسب الأونروا، يعيش 86 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.طالع أيضا: الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار
https://sputnikarabic.ae/20220922/غوتيريش-هناك-فجوة-في-تمويل-الأونروا-لا-تُقارن-بحجم-المساعدات-المقدمة-لأوكرانيا-1068115718.html
https://sputnikarabic.ae/20220906/أحمد-أبوهولي-لـسبوتنيك-100-مليون-دولار-عجز-وكالة-الأونروا-ونعول-على-الدعم-العربي-1067369735.html
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أخبار تونس اليوم, دعم الأونروا
أخبار تونس اليوم, دعم الأونروا
تونس تدعو المجتمع الدولي لتوفير التمويلات الكافية للأونروا
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دعت تونس المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير جميع التمويلات اللازمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دعت المجتمع الدولي لتجديد عهدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا".
دعوة الدولة التونسية جاءت خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي انعقد في مدينة نيويورك، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة
للأمم المتحدة.
وقال البيان إن تونس "ثمنت الدور الذي تلعبه الوكالة لفائدة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين عبر الإحاطة بهم والمساعدة على تشغيلهم وتوفير العيش الكريم لهم، مبينا مساهمتها الفاعلة في التخفيف من حدة التوترات بالمنطقة".
وطالبت تونس بضرورة "توفير التمويلات الكافية والمستدامة لتمكين الأونروا من القيام بمهامها والاستجابة لحاجيات اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في الظرف الدولي الحالي الذي يشهد اضطرابات في التزود بالمواد الغذائية وخاصة لفائدة اللاجئين والمتضررين من النزاعات".
وحمل البيان التونسي "المجموعة الدولية"، ما صفها بـ "مسؤولية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحقيق طموحاته المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وإنهاء الاحتلال المتواصل منذ ما يفوق 7 عقود، كأطول نزاع ما يزال قائما في التاريخ المعاصر"، حسب تعبير البيان.
يشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الأونروا"، تعاني من قلة الموارد المالية، وهو ما اضطرها إلى تقليص خدماتها المقدمة في الداخل الفلسطيني وخارجه.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تواجه حاليا عجزا في التمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي
لعام 2022.
وبحسب الأونروا، يعيش 86 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.