https://sputnikarabic.ae/20220923/خبراء-الأرصاد-الجوية-يحذرون-من-إعصار-جديد-يهدد-اليابان-1068118113.html
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من إعصار جديد يهدد اليابان
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من إعصار جديد يهدد اليابان
تحذر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تشكيل إعصار جديد "تالاس" جنوب غربي جزيرة كيوشو، التي ضربها الأسبوع الماضي، إعصار قوي آخر "نانمادول". 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T05:16+0000
2022-09-23T05:16+0000
2022-09-23T05:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067924353_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f7fa0fb644fe95a3e047c99c87d45850.jpg
وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، في الوقت الحالي، يبلغ الضغط في مركز الإعصار، الذي حصل على الرقم التسلسلي الخامس عشر في اليابان، 1000 هكتوباسكال. تصل قوة الرياح إلى 18 مترًا في الثانية، وتصل سرعتها إلى 25 مترًا في الثانية. يتحرك الإعصار شمالًا نحو جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية بسرعة حوالي 20 كيلومترًا في الساعة.من المتوقع أن يقترب الإعصار من محافظة مي، بحلول مساء الجمعة، ثم يغير اتجاهه إلى الشمال الشرقي، مما يؤثر على المناطق الواقعة على طول السواحل الجنوبية الشرقية والشرقية، بالإضافة إلى منطقة العاصمة. في منطقة مرور الإعصار، من المتوقع أن يصل هطول الأمطار إلى 200 ملم في غضون 24 ساعة. فيما يتعلق باقتراب الإعصار، تم إنشاء مركز لجمع وتحليل المعلومات في مكتب رئيس الوزراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067924353_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a0a9c7f6808578ac57214509c3af6262.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من إعصار جديد يهدد اليابان
تابعنا عبر
تحذر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تشكيل إعصار جديد "تالاس" جنوب غربي جزيرة كيوشو، التي ضربها الأسبوع الماضي، إعصار قوي آخر "نانمادول".
وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، في الوقت الحالي، يبلغ الضغط في مركز الإعصار، الذي حصل على الرقم التسلسلي الخامس عشر في اليابان، 1000 هكتوباسكال. تصل قوة الرياح إلى 18 مترًا في الثانية، وتصل سرعتها إلى 25 مترًا في الثانية. يتحرك الإعصار شمالًا نحو جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية بسرعة حوالي 20 كيلومترًا في الساعة.
من المتوقع أن يقترب الإعصار من محافظة مي، بحلول مساء الجمعة، ثم يغير اتجاهه إلى الشمال الشرقي، مما يؤثر على المناطق الواقعة على طول السواحل الجنوبية الشرقية والشرقية، بالإضافة إلى منطقة العاصمة. في منطقة مرور الإعصار، من المتوقع أن يصل هطول الأمطار إلى 200 ملم في غضون 24 ساعة. فيما يتعلق باقتراب الإعصار، تم إنشاء مركز لجمع وتحليل المعلومات في مكتب رئيس الوزراء.