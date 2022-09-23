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https://sputnikarabic.ae/20220923/خبراء-الألغام-الروس-يفحصون-مراكز-الاقتراع-في-لوغانسك-1068123254.html
خبراء الألغام الروس يفحصون مراكز الاقتراع في لوغانسك
خبراء الألغام الروس يفحصون مراكز الاقتراع في لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خبراء المتفجرات الروس سيتحققون من 10 مناطق في لوغانسك في غضون يومين، حيث سيتم فتح أكثر من 150 موقعًا لإجراء... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T07:54+0000
2022-09-23T08:03+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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يقول التقرير: "في وقت قصير، سيتعين على خبراء الألغام تفتيش 10 مناطق في لوغانسك، حيث سيتم فتح أكثر من 150 مركز اقتراع".وأوضح قائد الوحدة الهندسية "كوسموس"، أنه تم تصوير الفيديو الذي بثته الوزارة، خلال يومين للتحقق من المواقع.تجدر الإشارة إلى أنه في سياق عملهم، يستخدم المتخصصون في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام أحدث المعدات، بما في ذلك مجمع هندسة إزالة الألغام المتنقل، وكاميرات الفيديو الدقيقة التي تسمح بتفتيش مناطق المباني التي يصعب الوصول إليها، وأنظمة التهوية وتكييف الهواء. كما يتم استخدام كلاب الخدمة.يظهر مقطع الفيديو الذي وزعته وزارة الدفاع كيفية وصول خبراء المتفجرات إلى المواقع وفحصها بعناية في الداخل، وكذلك المنطقة المحيطة. بما في ذلك، يتم عرض فحص مكيفات الهواء وأعمدة التهوية، وكذلك أنظمة التدفئة.
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

خبراء الألغام الروس يفحصون مراكز الاقتراع في لوغانسك

07:54 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation خبراء إزالة الألغام من المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية في الأحياء السكنية في حلب في سوريا
 خبراء إزالة الألغام من المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية في الأحياء السكنية في حلب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خبراء المتفجرات الروس سيتحققون من 10 مناطق في لوغانسك في غضون يومين، حيث سيتم فتح أكثر من 150 موقعًا لإجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا الاتحادية.
يقول التقرير: "في وقت قصير، سيتعين على خبراء الألغام تفتيش 10 مناطق في لوغانسك، حيث سيتم فتح أكثر من 150 مركز اقتراع".
وأوضح قائد الوحدة الهندسية "كوسموس"، أنه تم تصوير الفيديو الذي بثته الوزارة، خلال يومين للتحقق من المواقع.
تجدر الإشارة إلى أنه في سياق عملهم، يستخدم المتخصصون في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام أحدث المعدات، بما في ذلك مجمع هندسة إزالة الألغام المتنقل، وكاميرات الفيديو الدقيقة التي تسمح بتفتيش مناطق المباني التي يصعب الوصول إليها، وأنظمة التهوية وتكييف الهواء. كما يتم استخدام كلاب الخدمة.
يظهر مقطع الفيديو الذي وزعته وزارة الدفاع كيفية وصول خبراء المتفجرات إلى المواقع وفحصها بعناية في الداخل، وكذلك المنطقة المحيطة. بما في ذلك، يتم عرض فحص مكيفات الهواء وأعمدة التهوية، وكذلك أنظمة التدفئة.
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