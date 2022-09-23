https://sputnikarabic.ae/20220923/دراسة-تكشف-الآثار-المدمرة-الطويلة-المدى-للإصابة-بكورونا-1068133875.html
دراسة تكشف الآثار المدمرة الطويلة المدى للإصابة بكورونا
دراسة تكشف الآثار المدمرة الطويلة المدى للإصابة بكورونا
كشفت دراسة أمريكية حديثة الآثار المدمرة الطويلة المدى للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T09:48+0000
2022-09-23T09:48+0000
2022-09-23T09:53+0000
منوعات
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
القلق
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ذكرت مجلة "نيتشر ميديسين"، أمس الخميس، على موقعها الإلكتروني أن مجموعة من الباحثين الأمريكيين كشفوا أن الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا هم أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من الإصابات الدماغية، مثل السكتة الدماغية، بعد عام من تعافيهم، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا قط بالفيروس نفسه.واستمرت الدراسة الأمريكية لمدة عام كامل، في محاولة لتقييم صحة أدمغة مرضى يعانون من 44 اضطرابا مختلفا من خلال الاستعانة بالسجلات الطبية لملايين المحاربين الأمريكيين القدامى، كاشفة آثار مدمرة طويلة المدى للإصابة بفيروس كورونا.وأكدت الدراسة الأمريكية أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة بنسبة 77 %، سواء السكتة الدماغية أو اضطرابات في المخ أو القلق والاكتئاب.وبينَّت الدراسة الأمريكية أن من أصيبوا بـ"كوفيد-19" هم أكثر عرضة بنسبة 50 % للإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن جلطات الدم، وذلك مقارنة بالمجموعة التي لم تصب أبدا بالفيروس، وأن المرضى السابقون أكثر عرضة بنسبة 80 % للإصابة باضطراب في كهرباء المخ.ولم تقف الدراسة عند هذا الحد، بل أظهرت أن 43 % أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق، و35 % أكثر عرضة للإصابة بالصداع، وذلك مقارنة بالمجموعات الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220716/4-نصائح-لتقوية-مناعة-الأطفال-في-مواجهة-كورونا-1065164088.html
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منوعات, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, القلق
منوعات, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, القلق
دراسة تكشف الآثار المدمرة الطويلة المدى للإصابة بكورونا
09:48 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
كشفت دراسة أمريكية حديثة الآثار المدمرة الطويلة المدى للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ذكرت مجلة
"نيتشر ميديسين"، أمس الخميس، على موقعها الإلكتروني أن مجموعة من الباحثين الأمريكيين كشفوا أن الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا هم أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من الإصابات الدماغية، مثل السكتة الدماغية، بعد عام من تعافيهم، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا قط بالفيروس نفسه.
واستمرت الدراسة الأمريكية لمدة عام كامل، في محاولة لتقييم صحة أدمغة مرضى يعانون من 44 اضطرابا مختلفا من خلال الاستعانة بالسجلات الطبية لملايين المحاربين الأمريكيين القدامى، كاشفة آثار مدمرة طويلة المدى للإصابة بفيروس كورونا
.
وأكدت الدراسة الأمريكية أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة بنسبة 77 %، سواء السكتة الدماغية أو اضطرابات في المخ أو القلق والاكتئاب.
وبينَّت الدراسة الأمريكية أن من أصيبوا بـ"كوفيد-19" هم أكثر عرضة بنسبة 50 % للإصابة بالسكتة الدماغية
الناتجة عن جلطات الدم، وذلك مقارنة بالمجموعة التي لم تصب أبدا بالفيروس، وأن المرضى السابقون أكثر عرضة بنسبة 80 % للإصابة باضطراب في كهرباء المخ.
ولم تقف الدراسة عند هذا الحد، بل أظهرت أن 43 % أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق، و35 % أكثر عرضة للإصابة بالصداع، وذلك مقارنة بالمجموعات الأخرى.