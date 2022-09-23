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https://sputnikarabic.ae/20220923/دول-البريكس-تؤكد-على-الحاجة-إلى-إصلاح-شامل-للأمم-المتحدة-1068118780.html
دول البريكس تؤكد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة
دول البريكس تؤكد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة
أكدت دول البريكس الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T06:31+0000
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جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجاء في البيان: "أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بتعزيز وإصلاح النظام المتعدد الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، من أجل جعل مؤسسات وأدوات الحكم العالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً ومشاركة".
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العالم

دول البريكس تؤكد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة

06:31 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصوررؤوساء دول مجموعة "بريكس"
رؤوساء دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أكدت دول البريكس الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في البيان: "أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بتعزيز وإصلاح النظام المتعدد الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، من أجل جعل مؤسسات وأدوات الحكم العالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً ومشاركة".
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