https://sputnikarabic.ae/20220923/دول-البريكس-تؤكد-على-الحاجة-إلى-إصلاح-شامل-للأمم-المتحدة-1068118780.html
دول البريكس تؤكد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة
دول البريكس تؤكد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة
أكدت دول البريكس الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T06:31+0000
2022-09-23T06:31+0000
2022-09-23T06:42+0000
العالم
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جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجاء في البيان: "أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بتعزيز وإصلاح النظام المتعدد الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، من أجل جعل مؤسسات وأدوات الحكم العالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً ومشاركة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دول البريكس تؤكد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة
06:31 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
أكدت دول البريكس الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في البيان: "أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بتعزيز وإصلاح النظام المتعدد الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، من أجل جعل مؤسسات وأدوات الحكم العالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً ومشاركة".