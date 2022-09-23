https://sputnikarabic.ae/20220923/رئيسة-وزراء-إستونيا-تدعو-مواطنيها-للاستعداد-لقطع-روسيا-الكهرباء-عن-بلادهم-1068117035.html
رئيسة وزراء إستونيا تدعو مواطنيها للاستعداد لقطع روسيا الكهرباء عن بلادهم
رئيسة وزراء إستونيا تدعو مواطنيها للاستعداد لقطع روسيا الكهرباء عن بلادهم
دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس مواطنيها، للاستعداد لمشاكل محتملة في الكهرباء في حال فصلت روسيا إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن شبكاتها الكهربائية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T02:01+0000
2022-09-23T02:01+0000
2022-09-23T02:01+0000
روسيا
إستونيا
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تالين - سبوتنيك. وقالت كالاس في حديث للتلفزيون المحلي يوم الخميس، إنه "على الرغم من أن إستونيا كانت تستعد منذ سنوات للاستقلال عن شبكات الطاقة الروسية بشكل طارئ، لكن مشاكل مؤقتة مع الكهرباء قد تحدث".وتابعت: "من العقلاني أن يستعد الجميع للانقطاع المحتمل للكهرباء، بمن فيهم المؤسسات الحكومية والشركات وكل فرد. أدعوكم للتفكير في كيفية التعامل مع قطع الكهرباء".يذكر أن دول البلطيق وبولندا وقعت مع المفوضية الأوروبية عام 2018 اتفاقا لدمج شبكاتها للطاقة بشبكات الاتحاد الأوروبي.وينص الاتفاق على فصل دول البلطيق عن شبكات الطاقة الروسية بحلول عام 2025 بشكل نهائي.
https://sputnikarabic.ae/20220823/ألمانيا-تعيد-تشغيل-محطة-لتوليد-الكهرباء-من-الفحم-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1066753617.html
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روسيا, إستونيا
رئيسة وزراء إستونيا تدعو مواطنيها للاستعداد لقطع روسيا الكهرباء عن بلادهم
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دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس مواطنيها، للاستعداد لمشاكل محتملة في الكهرباء في حال فصلت روسيا إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن شبكاتها الكهربائية.
تالين - سبوتنيك
. وقالت كالاس في حديث للتلفزيون المحلي يوم الخميس، إنه "على الرغم من أن إستونيا كانت تستعد منذ سنوات للاستقلال عن شبكات الطاقة الروسية بشكل طارئ، لكن مشاكل مؤقتة مع الكهرباء قد تحدث".
وتابعت: "من العقلاني أن يستعد الجميع للانقطاع المحتمل للكهرباء، بمن فيهم المؤسسات الحكومية والشركات وكل فرد. أدعوكم للتفكير في كيفية التعامل مع قطع الكهرباء".
يذكر أن دول البلطيق وبولندا وقعت مع المفوضية الأوروبية عام 2018 اتفاقا لدمج شبكاتها للطاقة بشبكات الاتحاد الأوروبي.
وينص الاتفاق على فصل دول البلطيق عن شبكات الطاقة الروسية بحلول عام 2025 بشكل نهائي.