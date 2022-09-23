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https://sputnikarabic.ae/20220923/رئيس-جمهورية-القرم-يعلن-التحاق-نجله-بالجيش-الروسي-بعد-استدعائه-خلال-التعبئة---1068144815.html
رئيس جمهورية القرم يعلن التحاق نجله بالجيش الروسي بعد استدعائه خلال التعبئة
رئيس جمهورية القرم يعلن التحاق نجله بالجيش الروسي بعد استدعائه خلال التعبئة
قال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف لوكالة "سبوتنيك"، إن ابنه التحق بالجيش الروسي بعد استدعائه ضمن عملية التعبئة الجزئية للخدمة في إطار استكمال... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T13:47+0000
2022-09-23T13:49+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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وأردف أكسيونوف: "اليوم تم استدعاء ابني، وفي الصباح غادر إلى الوحدة المقاتلة".وقال لي: "أبي، لا يمكنني البقاء بعيدًا، أنا أتفهم الوضع، ولا بد لي من رد الجميل إلى وطني".وأضاف أكسيونوف: "التحق ابني في الجيش، واليوم رأيته بالفعل خارج مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في سيمفيروبول، بالإضافة إلى مجندين آخرين".كما ستوفر شبه جزيرة القرم أيضًا قطع أراضٍ لجميع سكان القرم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن وقت التجنيد، حسب أكسيونوف.
https://sputnikarabic.ae/20220923/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-يقرر-المشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1068139209.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية

رئيس جمهورية القرم يعلن التحاق نجله بالجيش الروسي بعد استدعائه خلال التعبئة

13:47 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Taras Litveninko / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي أكسيونوف
سيرغي أكسيونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Taras Litveninko
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قال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف لوكالة "سبوتنيك"، إن ابنه التحق بالجيش الروسي بعد استدعائه ضمن عملية التعبئة الجزئية للخدمة في إطار استكمال العملية العسكرية الخاصة.
وأردف أكسيونوف: "اليوم تم استدعاء ابني، وفي الصباح غادر إلى الوحدة المقاتلة".
لقد جاء إلي بنفسه وأنا فخور به وبتربيته، وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من مكتب التعبئة والتجنيد العسكري.
وقال لي: "أبي، لا يمكنني البقاء بعيدًا، أنا أتفهم الوضع، ولا بد لي من رد الجميل إلى وطني".
وأضاف أكسيونوف: "التحق ابني في الجيش، واليوم رأيته بالفعل خارج مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في سيمفيروبول، بالإضافة إلى مجندين آخرين".
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وتابع رئيس جمهورية القرم: "جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة سيحصلون على 200 ألف روبل شهريًا، وسيظل أولئك الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة في وقت سابق يتلقون أموالهم.

كما ستوفر شبه جزيرة القرم أيضًا قطع أراضٍ لجميع سكان القرم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن وقت التجنيد، حسب أكسيونوف.
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