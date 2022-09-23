https://sputnikarabic.ae/20220923/رسالة-من-الصين-للسعودية-بشأن-اليوم-الوطني-للمملكة-1068143887.html
رسالة من الصين للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
رسالة من الصين للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
قالت السفارة الصينية لدى السعودية، إن "المملكة ترتقي كل يوم إلى المزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، إلى جانب... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T13:17+0000
2022-09-23T13:17+0000
2022-09-23T13:30+0000
الصين
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أخبار السعودية اليوم
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وذكرت السفارة الصينية في السعودية، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، "عام جديد يضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز".وتابعت أن "للوطن في نفوس المواطنين والمقيمين معا. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومؤازرة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبفضل رؤيته الاستبصارية لـ2030، طرقت المملكة كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف المجالات، وحققت إنجازات تنموية كبيرة".وتمنت السفارة الصينية للسعودية حكومة وشعبا، "المزيد من التقدم، وأن تستمر العلاقات بين الصين والمملكة، يدا بيد".ولفتت السفارة إلى أن "السعودية صديقة للصين، ولها مواقف عظيمة، وأن البلدين يعملان معا على الشراكة في جميع المجالات، لتقديم واقع مشرق يستحقه الإنسان".وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي الـ92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/أمير-قطر-يهنئ-العاهل-السعودي-بذكرى-اليوم-الوطني-الـ-92-1068123951.html
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الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رسالة من الصين للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
13:17 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
قالت السفارة الصينية لدى السعودية، إن "المملكة ترتقي كل يوم إلى المزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، إلى جانب القيم الإنسانية التي غرست روح الانتماء".
وذكرت السفارة الصينية في السعودية، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، "عام جديد يضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز".
وتابعت أن "للوطن في نفوس المواطنين والمقيمين معا. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومؤازرة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبفضل رؤيته الاستبصارية لـ2030، طرقت المملكة كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف المجالات، وحققت إنجازات تنموية كبيرة".
وتمنت السفارة الصينية للسعودية حكومة وشعبا، "المزيد من التقدم، وأن تستمر العلاقات بين الصين والمملكة، يدا بيد".
ولفتت السفارة إلى أن "السعودية صديقة للصين، ولها مواقف عظيمة، وأن البلدين يعملان معا على الشراكة في جميع المجالات، لتقديم واقع مشرق يستحقه الإنسان".
وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي
الـ92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.