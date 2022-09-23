عربي
https://sputnikarabic.ae/20220923/رسالة-من-الصين-للسعودية-بشأن-اليوم-الوطني-للمملكة-1068143887.html
رسالة من الصين للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
رسالة من الصين للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
قالت السفارة الصينية لدى السعودية، إن "المملكة ترتقي كل يوم إلى المزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، إلى جانب... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T13:17+0000
2022-09-23T13:30+0000
الصين
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101369/56/1013695607_0:262:5041:3098_1920x0_80_0_0_256c99d6e507e9d9c6cf2207a39955a6.jpg
وذكرت السفارة الصينية في السعودية، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، "عام جديد يضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز".وتابعت أن "للوطن في نفوس المواطنين والمقيمين معا. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومؤازرة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبفضل رؤيته الاستبصارية لـ2030، طرقت المملكة كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف المجالات، وحققت إنجازات تنموية كبيرة".وتمنت السفارة الصينية للسعودية حكومة وشعبا، "المزيد من التقدم، وأن تستمر العلاقات بين الصين والمملكة، يدا بيد".ولفتت السفارة إلى أن "السعودية صديقة للصين، ولها مواقف عظيمة، وأن البلدين يعملان معا على الشراكة في جميع المجالات، لتقديم واقع مشرق يستحقه الإنسان".وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي الـ92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/أمير-قطر-يهنئ-العاهل-السعودي-بذكرى-اليوم-الوطني-الـ-92-1068123951.html
الصين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101369/56/1013695607_280:0:4761:3361_1920x0_80_0_0_50c4b46e8fe102a4f850812dcfe4e83f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم

رسالة من الصين للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

13:17 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 23.09.2022)
© AP Photo / Jacquelyn Martinعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبرTelegram
قالت السفارة الصينية لدى السعودية، إن "المملكة ترتقي كل يوم إلى المزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، إلى جانب القيم الإنسانية التي غرست روح الانتماء".
وذكرت السفارة الصينية في السعودية، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، "عام جديد يضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز".
وتابعت أن "للوطن في نفوس المواطنين والمقيمين معا. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومؤازرة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبفضل رؤيته الاستبصارية لـ2030، طرقت المملكة كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف المجالات، وحققت إنجازات تنموية كبيرة".
وتمنت السفارة الصينية للسعودية حكومة وشعبا، "المزيد من التقدم، وأن تستمر العلاقات بين الصين والمملكة، يدا بيد".
العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
أمير قطر يهنئ العاهل السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 92
08:32 GMT
ولفتت السفارة إلى أن "السعودية صديقة للصين، ولها مواقف عظيمة، وأن البلدين يعملان معا على الشراكة في جميع المجالات، لتقديم واقع مشرق يستحقه الإنسان".
وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي الـ92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:10 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала