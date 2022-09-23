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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220923/ريابكوف-واشنطن-غير-قادرة-على-التفاوض-وتدفع-كييف-لنقل-الأعمال-القتالية-إلى-الأراضي-الروسية-1068143132.html
ريابكوف: واشنطن غير قادرة على التفاوض وتدفع كييف لنقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية
ريابكوف: واشنطن غير قادرة على التفاوض وتدفع كييف لنقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الولايات المتحدة ليست قادرة على التفاوض، مضيفا أنها تدفع كييف مباشرة لنقل العمليات العسكرية إلى الأراضي... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:37+0000
2022-09-23T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تصعيد
أخبار أوكرانيا
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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وقال ريابكوف في مؤتمر مخصص للذكرى الستين لأزمة الكاريبي، اليوم الجمعة: "أمريكا غير قادرة على التفاوض من حيث المبدأ، وبالتعاون مع لندن وعدد من عواصم الناتو الأخرى، تدفع كييف بشكل مباشر لنقل العمليات العسكرية إلى أراضينا، وتعتزم القتال حتى آخر أوكراني من أجل إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا كما يقولون. كما تم استخدام الابتزاز النووي".وأشار إلى أن المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا، مضيفا أن موسكو تأمل أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاطر التصعيد حول أوكرانيا، "المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، المشحونة بصدام عسكري مباشر، ليست في مصلحتنا. نأمل أن تدرك إدارة بايدن أيضا خطر التصعيد غير المنضبط للصراع في أوكرانيا، في ظل التصريحات المتكررة من قبل المسؤولين المحليين بشأن عدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20220922/بلينكن-يتهم-روسيا-بـالتصعيد-على-خلفية-التعبئة-الجزئية-1068116129.html
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روسيا, تصعيد, أخبار أوكرانيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا, تصعيد, أخبار أوكرانيا, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

ريابكوف: واشنطن غير قادرة على التفاوض وتدفع كييف لنقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية

12:37 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الولايات المتحدة ليست قادرة على التفاوض، مضيفا أنها تدفع كييف مباشرة لنقل العمليات العسكرية إلى الأراضي الروسية وتستخدم الابتزاز النووي.
وقال ريابكوف في مؤتمر مخصص للذكرى الستين لأزمة الكاريبي، اليوم الجمعة: "أمريكا غير قادرة على التفاوض من حيث المبدأ، وبالتعاون مع لندن وعدد من عواصم الناتو الأخرى، تدفع كييف بشكل مباشر لنقل العمليات العسكرية إلى أراضينا، وتعتزم القتال حتى آخر أوكراني من أجل إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا كما يقولون. كما تم استخدام الابتزاز النووي".
وأضاف أن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي، قائلا: "لقد لاحظنا رد فعل واشنطن المؤلم على تعليمات [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع الروسية إلى وضع خاص للقتال. ونوضح أننا لا نهدد أحدا بالأسلحة النووية، وقد تم وصف معايير استخدامها. في العقيدة العسكرية والمحددة في أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي "2 يونيو 2020".
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وأشار إلى أن المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا، مضيفا أن موسكو تأمل أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاطر التصعيد حول أوكرانيا، "المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، المشحونة بصدام عسكري مباشر، ليست في مصلحتنا. نأمل أن تدرك إدارة بايدن أيضا خطر التصعيد غير المنضبط للصراع في أوكرانيا، في ظل التصريحات المتكررة من قبل المسؤولين المحليين بشأن عدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا".
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