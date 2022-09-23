https://sputnikarabic.ae/20220923/زاخاروفا-تصريحات-بوريل-عن-التعبئة-الجزئية-في-روسيا-والاستفتاءات-في-دونباس-يتخللها-مزاج-المواجهة--1068155753.html

زاخاروفا: تصريحات بوريل عن التعبئة الجزئية في روسيا والاستفتاءات في دونباس يتخللها "مزاج المواجهة"

زاخاروفا: تصريحات بوريل عن التعبئة الجزئية في روسيا والاستفتاءات في دونباس يتخللها "مزاج المواجهة"

أعلنت الخارجية الروسية أن تصريح ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول التعبئة الجزئية في روسيا والاستفتاءات في... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T17:45+0000

2022-09-23T17:45+0000

2022-09-23T17:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

مساعدات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى هذا التصريح الصادر عن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، والذي يعكس الموقف المشترك لدول الاتحاد الأوروبي. مثل العديد من التصريحات الأخيرة لجوزيب بوريل، يتخلل هذا التصريح مزاج المواجهة، وهو خال تماما من الموضوعية وبعيد عن الواقع".وقالت الخارجية في بيان نشر في موقعها الرسمي على الإنترنت: "في الاتحاد الأوروبي، بدلا من المساعدة في إنهاء الصراع، لا يخفون رغبتهم في إطالة أمد الأعمال العدائية قدر الإمكان، على الرغم من الخسائر والدمار، لضمان "النصر في ساحة المعركة"، ولإضعاف بلدنا بمساعدة القيود غير المشروعة من جانب واحد".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة ليست قادرة على التفاوض، مضيفا أنها تدفع كييف مباشرة لنقل العمليات العسكرية إلى الأراضي الروسية وتستخدم الابتزاز النووي.وقال ريابكوف في مؤتمر مخصص للذكرى الستين لأزمة الكاريبي، اليوم الجمعة: "أمريكا غير قادرة على التفاوض من حيث المبدأ، وبالتعاون مع لندن وعدد من عواصم الناتو الأخرى، تدفع كييف بشكل مباشر لنقل العمليات العسكرية إلى أراضينا، وتعتزم القتال حتى آخر أوكراني من أجل إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا كما يقولون. كما تم استخدام الابتزاز النووي".وأضاف أن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي، قائلا: "لقد لاحظنا رد فعل واشنطن المؤسف على تعليمات [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع الروسية إلى وضع خاص للقتال. ونوضح أننا لا نهدد أحدا بالأسلحة النووية، وقد تم وصف معايير استخدامها. في العقيدة العسكرية والمحددة في أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي "2 يونيو 2020".وأشار إلى أن المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا، مضيفا أن موسكو تأمل أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاطر التصعيد حول أوكرانيا، "المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، المشحونة بصدام عسكري مباشر، ليست في مصلحتنا. نأمل أن تدرك إدارة بايدن أيضا خطر التصعيد غير المنضبط للصراع في أوكرانيا، في ظل التصريحات المتكررة من قبل المسؤولين المحليين بشأن عدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20220923/ريابكوف-واشنطن-غير-قادرة-على-التفاوض-وتدفع-كييف-لنقل-الأعمال-القتالية-إلى-الأراضي-الروسية-1068143132.html

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا