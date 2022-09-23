https://sputnikarabic.ae/20220923/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-قرب-سواحل-تشيلي-1068162742.html
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قرب سواحل تشيلي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قرب سواحل تشيلي
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قرب سواحل لوس لاغوس بتشيلي. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T23:58+0000
2022-09-23T23:58+0000
2022-09-23T23:58+0000
أخبار تشيلي
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وبحسب معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض (41.29 جنوبا) وخط طول (75.54 غربا).ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20220511/زلزال-بقوة-68-درجة-يضرب-المنطقة-الحدودية-بين-الأرجنتين-وشيلي--1062080440.html
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أخبار تشيلي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قرب سواحل تشيلي
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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قرب سواحل لوس لاغوس بتشيلي.
وبحسب معهد
رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات
.
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض (41.29 جنوبا) وخط طول (75.54 غربا).
ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.