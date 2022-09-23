https://sputnikarabic.ae/20220923/زيلينسكي-يحث-ألمانيا-لتكون-قدوة-للدول-الأخرى-من-خلال-توفير-دبابات-قتالية-لبلاده--1068116872.html

زيلينسكي يحث ألمانيا لتكون "قدوة" للدول الأخرى من خلال توفير دبابات قتالية لبلاده

زيلينسكي يحث ألمانيا لتكون "قدوة" للدول الأخرى من خلال توفير دبابات قتالية لبلاده

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين على تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية لتكون قدوة للدول الأخرى و"لتحقيق نصرا". 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T01:20+0000

2022-09-23T01:20+0000

2022-09-23T01:20+0000

أخبار أوكرانيا

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برلين - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة فيديو لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أود أن أناشد ألمانيا: أنتم [دولة] مستقلة عن البلدان الأخرى، إذا كنتم مستعدين لإنقاذ الناس... فأعطونا هذه المعدات... وإذا كنتم لا تريدون ذلك، فهذا رأيكم، ولكن بعد ذلك لا تقولوا أن الولايات المتحدة أولا، ثم بولندا [يجب أن توفر المعدات] - لا، يجب على الجميع تحمل المسؤولية"..وأضاف: "الدبابات القتالية بالنسبة لنا تعني أنه يمكننا إنقاذ المزيد من الأرواح".ولفت زلينسكي إلى أن أوكرانيا ممتنة للدعم العسكري والمالي الألماني، لكنها تحتاج إلى المزيد "للفوز".وقال زلينسكي "لقد أعطتنا المملكة المتحدة الكثير، وأعطتنا الولايات المتحدة الكثير، ولا تحتاجون إلى مقارنة أنفسكم بالدول الأخرى. وقدمت لنا ألمانيا معدات جيدة جدا، ونحن ممتنون [لصواريخ] "مارس 2" الألمانية وللدعم المالي ... ونحن لا نقارن هذا الدعم بدعم البلدان الأخرى. على العكس من ذلك، تحتاجون إلى أن تكونوا قدوة للآخرين من خلال توفير الدبابات".وقال زيلينسكي إن "ألمانيا هي أقوى اقتصاد في أوروبا، لذلك يمكنها أيضا أن تكون مثالا جيدا".قال المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت سابق من سبتمبر إن برلين ستعمل مع حلفائها بدلا من اتخاذ إجراء أحادي الجانب عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وفي أواخر أغسطس، ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن كييف طلبت مرارا من برلين تزويدها بأسلحة إضافية ولكن حتى الآن دون نجاح.وأفادت تقارير بإن وزارة الدفاع الألمانية بررت رفضها تقديم مساعدات عسكرية ثقيلة لأوكرانيا، على وجه الخصوص، بحقيقة أن القوات المسلحة الألمانية تحتاج إلى أسلحة للوفاء بالتزامات الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

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