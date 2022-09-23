https://sputnikarabic.ae/20220923/سبوتنيك-تواكب-عملية-الاستفتاء-لانضمام-المناطق-المحررة-إلى-روسيا-1068146151.html
"سبوتنيك" تواكب عملية الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
"سبوتنيك" تواكب عملية الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
نناقش في هذه الحلقة: بدء الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا؛ لافروف يقول إن الاستفتاءات في دونباس وزابوروجيه وخيرسون استجابة لنداء زيلينسكي للروس... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T14:09+0000
2022-09-23T14:09+0000
2022-09-23T14:09+0000
راديو
بلا قيود
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"سبوتنيك" تواكب عملية الاستفتاء لإنضمام المناطق المحررة إلى روسيا
"سبوتنيك" تواكب عملية الاستفتاء لإنضمام المناطق المحررة إلى روسيا
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلاديمير فيسوتسكي، عن بدء الاستفتاء في المناطق المحررة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.حول سير عملية التصويت في زابوروجيه، قال مراسل "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، لـ"بلا قيود":بدورها، قالت عضو المجلس العام والمراقبة على الاستفتاء في مدينة سنيجنوي، ناتاليا كوريانسكايا، لـ"بلا قيود":و خلال لقاء مع "سبوتنيك"، قالت يكاترينا فلاسوفا، وهي مواطنة مشاركة في التصويت:وفي السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستفتاءات في دونباس وزابورجيه وخيرسون هي استجابة لنداء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا.كما أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو، بأن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وفي الأراضي المحررة للانضمام إلى روسيا، تتماشى مع المعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
"سبوتنيك" تواكب عملية الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
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نناقش في هذه الحلقة: بدء الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا؛ لافروف يقول إن الاستفتاءات في دونباس وزابوروجيه وخيرسون استجابة لنداء زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا؛ بوتين وابن سلمان يبحثان أسواق النفط؛ إغلاق جميع المصارف في لبنان إلى إشعار آخر.
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلاديمير فيسوتسكي، عن بدء الاستفتاء في المناطق المحررة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
حول سير عملية التصويت في زابوروجيه، قال مراسل "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، لـ"بلا قيود":
"أنا الآن في مركز الاقتراع، وصلت إلى هنا لجنة انتخابات لتمكين العمال من إجراء الاستفتاء دون الانقطاع عن العملية الإنتاجية والمناوبة، بالمناسبة، تصدر بطاقات التصويت بلغتين - الروسية والأوكرانية، على شكل عمودين فقط - "نعم" ، و"لا". هناك سؤال واحد فقط: "هل تؤيد انفصال منطقة زابوروجيه عن أوكرانيا، وتشكيل دولة ثم انضمامها إلى روسيا ككيان من روسيا الاتحادية؟ بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا، ولدت قناعة راسخة بأن الاستفتاء جدي، وأن الانضمام إلى روسيا ضمانة قوية للأمن".
بدورها، قالت عضو المجلس العام والمراقبة على الاستفتاء في مدينة سنيجنوي، ناتاليا كوريانسكايا، لـ"بلا قيود":
"بالرغم من أننا في اليوم الأول من الاستفتاء، لكن هناك إقبال شعبي كبير، وهم (الناس) سعداء بإظهار موقفهم الوطني، نحن ننتظر ذلك منذ فترة طويلة جدًا، منذ أكثر من 8 سنوات، طبعا القوات الأوكرانية تحاول ترهيب الناس، لكن لا يمكنهم تخويفنا، قضيتنا محقة، وفي المقابل تبذل قواتنا المسلحة كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة الناس في أيام التصويت".
و خلال لقاء مع "سبوتنيك"، قالت يكاترينا فلاسوفا، وهي مواطنة مشاركة في التصويت:
"أكاد أبكي، لقد انتظرنا هذا الاستفتاء لمدة 8 سنوات، وأعلق جميع آمالي على روسيا، أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام. كل شيء سوف يتحسن، الشباب سيجدون فرص عمل، من دون أن يغادروا جمهورية دونيتسك الشعبية، وستعود المدارس والمعاهد للعمل، كل شيء سيكون على ما يرام".
وفي السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستفتاءات في دونباس وزابورجيه وخيرسون هي استجابة لنداء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا.
كما أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو، بأن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وفي الأراضي المحررة للانضمام إلى روسيا، تتماشى مع المعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
التفاصيل في الملف الصوتي...