https://sputnikarabic.ae/20220923/صحيفة-ارتفاع-تكلفة-التدفئة-في-النمسا-بنسبة-50-1068158539.html
صحيفة: ارتفاع تكلفة التدفئة في النمسا بنسبة 50%
صحيفة: ارتفاع تكلفة التدفئة في النمسا بنسبة 50%
أفادت صحيفة "Kleine Zeitung" بأن تكلفة التدفئة في النمسا سترتفع بمعدل 50% للعام الحالي 2022. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T19:29+0000
2022-09-23T19:29+0000
2022-09-23T19:33+0000
العالم
قطاع الطاقة
النمسا
ارتفاع الأسعار
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وأفادت الصحيفة، بأن تكلفة التدفئة المركزية في فيينا ستتضاعف اعتبارا من الخريف. بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع سعر الخدمة هذا العام ليشمل 100 ألف أسرة في ولاية ستيريا الفيدرالية. ومن المتوقع أن تصل زيادات الأسعار إلى 65 في المئة.وقال ممثل شركة "Kelag Energie & Wärme" مورد الطاقة الرئيسي في ولاية كارينثيا الفيدرالية، إن المستهلكين سيرون سعرا أعلى بنسبة 20-40 في المئة عن عام 2021 في مستندات الدفع.قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إن بلاده "ستنجو في الشتاء" وسط أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ولكن "قد تضطر إلى خفض درجة الحرارة".أفيد في وقت سابق بأن المؤسسات الصناعية النمساوية وجدت نفسها في وضع متأزم بسبب زيادة أسعار الغاز بمقدار عشرة أضعاف بعد حظر الوقود الروسي، والذي لا يمكن التغلب عليه إلا بمساعدة الدولة على نطاق واسع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, قطاع الطاقة, النمسا, ارتفاع الأسعار
العالم, قطاع الطاقة, النمسا, ارتفاع الأسعار
صحيفة: ارتفاع تكلفة التدفئة في النمسا بنسبة 50%
19:29 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 19:33 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "Kleine Zeitung" بأن تكلفة التدفئة في النمسا سترتفع بمعدل 50% للعام الحالي 2022.
وأفادت الصحيفة، بأن تكلفة التدفئة المركزية في فيينا ستتضاعف اعتبارا من الخريف. بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع سعر الخدمة هذا العام ليشمل 100 ألف أسرة في ولاية ستيريا الفيدرالية. ومن المتوقع أن تصل زيادات الأسعار إلى 65 في المئة.
وقال ممثل شركة "Kelag Energie & Wärme" مورد الطاقة الرئيسي في ولاية كارينثيا الفيدرالية، إن المستهلكين سيرون سعرا أعلى بنسبة 20-40 في المئة عن عام 2021 في مستندات الدفع.
قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إن بلاده "ستنجو في الشتاء" وسط أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ولكن "قد تضطر إلى خفض درجة الحرارة".
أفيد في وقت سابق بأن المؤسسات الصناعية النمساوية وجدت نفسها في وضع متأزم بسبب زيادة أسعار الغاز بمقدار عشرة أضعاف بعد حظر الوقود الروسي، والذي لا يمكن التغلب عليه إلا بمساعدة الدولة على نطاق واسع.