https://sputnikarabic.ae/20220923/صندوق-النقد-العربي-ارتفاع-قيمة-البورصات-العربية-إلى-أكثر-من-4-تريليون-دولار-وأبو-ظبي-في-المقدمة-1068124085.html

صندوق النقد العربي: ارتفاع قيمة البورصات العربية إلى أكثر من 4 تريليون دولار وأبو ظبي في المقدمة

صندوق النقد العربي: ارتفاع قيمة البورصات العربية إلى أكثر من 4 تريليون دولار وأبو ظبي في المقدمة

أكد صندوق النقد العربي ارتفاع قيمة البورصات العربية إلى 4.3 تريليون دولار، مشيرا إلى أن بورصتي أبو ظبي ودبي تأتيان في مقدمة هذا الارتفاع. 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T08:37+0000

2022-09-23T08:37+0000

2022-09-23T08:37+0000

دبي

صندوق النقد العربي

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ووفقا للنشرة الأسبوعية التي يصدرها الصندوق، ونشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد زادت القيمة التسويقية للبورصات العربية بنحو 41 مليارا و873 مليونا و934 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.وقالت النشرة: "الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و297 مليارا و919 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 4 تريليونات و256 مليارا و45 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه".ولفتت نشرة صندوق النقد العربي إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي في المقدمة بتحقيقه أكبر مكاسب بـ38.3 مليار دولار، وبهذه الزيادة يرتفع رأس مال سوق أبو ظبي من 568.7 مليار دولار إلى 607 مليار دولار.وبالنسبة لباقي البورصات العربية، فقد "وصل رأس المال السوقي لبورصة السعودية إلى 2.95 تريليون دولار"، وزادت القيمة السوقية لبورصة قطر بـ4.09 مليار دولار، لتنتقل من 197.6 مليار دولار إلى 201.7 مليار دولار".وجاءت بورصة الكويت محققة قرابة 988.9 مليون دولار، لتزيد قيمتها السوقية من 146.69 مليار دولار إلى 147.68 مليار دولار.طالع أيضا: "النقد العربي" يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022

https://sputnikarabic.ae/20220918/رئيس-صندوق-النقد-العربي-اقتصاديات-الدول-العربية-قد--تحقق-نموا-هذا-العام-يصل-إلى-54-1067918813.html

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