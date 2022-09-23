https://sputnikarabic.ae/20220923/طابور-للسيارات-الكهربائية-قد-يدفعك-للتفكير-قبل-شراء-تسلا-فيديو-1068149476.html
طابور للسيارات الكهربائية قد يدفعك للتفكير قبل شراء "تسلا"... فيديو
طابور للسيارات الكهربائية قد يدفعك للتفكير قبل شراء "تسلا"... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طابور طويل للسيارات الكهربائية من نوع "تسلا" ينظر فيه السائقون دورهم لشحن سياراتهم من محطات التزود... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:06+0000
2022-09-23T15:06+0000
2022-09-23T15:06+0000
نادي الفيديو
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ونشر الكاتب والمؤرخ، رودني هاورد- براون، الفيديو معلقا: "قالوا لي عليك بالمركبة الكهربائية، سوف تكون ممتعة".ثم أوضح أن هذا المقطع قد تم تصويره في محطة شحن للمركبات الكهربائية في كاليفورنيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طابور للسيارات الكهربائية قد يدفعك للتفكير قبل شراء "تسلا"... فيديو
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يتبع
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طابور طويل للسيارات الكهربائية من نوع "تسلا" ينظر فيه السائقون دورهم لشحن سياراتهم من محطات التزود بالكهرباء.
ونشر الكاتب والمؤرخ، رودني هاورد- براون، الفيديو معلقا: "قالوا لي عليك بالمركبة الكهربائية، سوف تكون ممتعة".
ثم أوضح أن هذا المقطع قد تم تصويره في محطة شحن للمركبات الكهربائية في كاليفورنيا.