عربي
https://sputnikarabic.ae/20220923/طابور-للسيارات-الكهربائية-قد-يدفعك-للتفكير-قبل-شراء-تسلا-فيديو-1068149476.html
طابور للسيارات الكهربائية قد يدفعك للتفكير قبل شراء "تسلا"... فيديو
طابور للسيارات الكهربائية قد يدفعك للتفكير قبل شراء "تسلا"... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طابور طويل للسيارات الكهربائية من نوع "تسلا" ينظر فيه السائقون دورهم لشحن سياراتهم من محطات التزود... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:06+0000
2022-09-23T15:06+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103430/33/1034303392_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_d0c5dbdebb88a655884b559ef4f2f2fe.jpg
ونشر الكاتب والمؤرخ، رودني هاورد- براون، الفيديو معلقا: "قالوا لي عليك بالمركبة الكهربائية، سوف تكون ممتعة".ثم أوضح أن هذا المقطع قد تم تصويره في محطة شحن للمركبات الكهربائية في كاليفورنيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103430/33/1034303392_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_729298558cf3d1907abb413af2d11ad3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

طابور للسيارات الكهربائية قد يدفعك للتفكير قبل شراء "تسلا"... فيديو

15:06 GMT 23.09.2022
© Photo / Raneko سيارة تيسلا
سيارة تيسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Photo / Raneko
تابعنا عبرTelegram
يتبع
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طابور طويل للسيارات الكهربائية من نوع "تسلا" ينظر فيه السائقون دورهم لشحن سياراتهم من محطات التزود بالكهرباء.
ونشر الكاتب والمؤرخ، رودني هاورد- براون، الفيديو معلقا: "قالوا لي عليك بالمركبة الكهربائية، سوف تكون ممتعة".
ثم أوضح أن هذا المقطع قد تم تصويره في محطة شحن للمركبات الكهربائية في كاليفورنيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:10 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала