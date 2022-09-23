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https://sputnikarabic.ae/20220923/علماء-يكتشفون-قطرة-ماء-على-كويكب-يبعد-300-مليون-كيلومتر-عن-الأرض-1068152020.html
علماء يكتشفون "قطرة ماء" على كويكب يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض
علماء يكتشفون "قطرة ماء" على كويكب يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض
وجد فريق دولي من العلماء بقيادة باحثين من جامعة توهوكو أدلة جديدة على أن أصل الحياة على الأرض من الفضاء. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T16:15+0000
2022-09-23T16:15+0000
علوم
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ذكرت صحيفة "الغارديان" اليوم الجمعة، أنه "أثناء العمل، حلل الخبراء عينات الغبار التي حصل عليها المسبار الياباني هايابوسا -2 من كويكب ريوغو".تم إطلاق المسبار في عام 2014 وعاد إلى الكوكب في عام 2020، وتم العثورعلى قطرة ماء سائلة في الكويكب الذي يبعد 300 مليون كيلومتر من الأرض.وعثر فريق العلماء الياباني في 6 حزيران/ يونيو على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية تم جمعها في عينات من كويكب ريوغو.وقبل عامين عاد مسبار الفضاء الياباني "هايابوسا 2" حاملا عينات من كويكب ريوغو القريب من الأرض.ووقتها توقع العلماء أن توفر تلك العينات معلومات عما كان عليه النظام الشمسي عندما نشأ قبل 4.6 مليار سنة.
https://sputnikarabic.ae/20220213/كويكب-أكبر-من-برج-إيفل-بـ4-مرات-يقترب-من-الأرضفيديو-1058481380.html
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علوم
علوم

علماء يكتشفون "قطرة ماء" على كويكب يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض

16:15 GMT 23.09.2022
CC0 / UKT2 / كويكب
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
CC0 / UKT2 /
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وجد فريق دولي من العلماء بقيادة باحثين من جامعة توهوكو أدلة جديدة على أن أصل الحياة على الأرض من الفضاء.
ذكرت صحيفة "الغارديان" اليوم الجمعة، أنه "أثناء العمل، حلل الخبراء عينات الغبار التي حصل عليها المسبار الياباني هايابوسا -2 من كويكب ريوغو".
تم إطلاق المسبار في عام 2014 وعاد إلى الكوكب في عام 2020، وتم العثورعلى قطرة ماء سائلة في الكويكب الذي يبعد 300 مليون كيلومتر من الأرض.
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وعثر فريق العلماء الياباني في 6 حزيران/ يونيو على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية تم جمعها في عينات من كويكب ريوغو.
وقبل عامين عاد مسبار الفضاء الياباني "هايابوسا 2" حاملا عينات من كويكب ريوغو القريب من الأرض.
ووقتها توقع العلماء أن توفر تلك العينات معلومات عما كان عليه النظام الشمسي عندما نشأ قبل 4.6 مليار سنة.
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