https://sputnikarabic.ae/20220923/غواتيمالا-تقرر-فتح-قنصلية-لها-في-الداخلة-وتجدد-تأكيد-دعمها-لمخطط-الحكم-الذاتي-1068128345.html

غواتيمالا تقرر فتح قنصلية لها في الداخلة وتجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية

غواتيمالا تقرر فتح قنصلية لها في الداخلة وتجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية

قررت غواتيمالا، أمس الخميس، فتح قنصلية لها في الداخلة، مجددة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلّ وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T09:36+0000

2022-09-23T09:36+0000

2022-09-23T09:39+0000

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ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "غواتيمالا تجدد موقفها الواضح بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع، وتعلن قرارها فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية وانفتاح المدينة على باقي القارة الإفريقية".البيان صدر عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغواتيمالي، ماريو بوكارو فلوريس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدنية نيويورك.وثمّن وزير خارجية غواتيمالا "الإصلاحات التي أجراها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، فضلا عن دور ومساهمة جلالته في تسوية المشاكل في إفريقيا والعالم من خلال الطرق السلمية".من جهته، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بـ"جهود حكومة غواتيمالا بقيادة رئيس الجمهورية أليخاندرو غياميتي، في مجال الإصلاحات، علاوة على دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح السلام".وجاء في البيان المشترك أن المغرب وغواتيمالا قررا "إعطاء دفعة للتعاون الثنائي في مجالات السياحة والتكوين والطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الفلاحة والأسمدة، في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذاء حادة".

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