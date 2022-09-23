https://sputnikarabic.ae/20220923/في-سوق-العمل-السعودي-المرأة-تستحوذ-على-نحو-33--1068143019.html
في سوق العمل السعودي... المرأة تستحوذ على نحو 33%
في سوق العمل السعودي... المرأة تستحوذ على نحو 33%
قالت بيانات رسمية صادرة من وزارة الموارد البشرية السعودية إن المرأة تستحوذ على ما نسبته 32.9% من سوق العمل السعودي. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:35+0000
2022-09-23T12:35+0000
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أخبار السعودية اليوم
المراة السعودية
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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فإن "مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدت إلى زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل بمختلف المجالات والمستويات الوظيفية".وعزت الجريدة السعودية هذا الإسهام إلى ما قامت به الوزارة من خلال "توفير الأدوات، وتقديم الدعم في مواصلات المرأة العاملة، ومراكز الضيافة اللازمة للأطفال، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة لها في مختلف المجالات الوظيفية، والمستويات الإدارية".ولفتت إلى أن حصة المرأة السعودية في سوق العمل قد زادت تبعا لذلك إلى 32.9% بنهاية الربع الأول من 2022، مشيرا إلى تجاوز نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39% بنهاية 2021.طالع أيضا: وزير النقل السعودي: قريبا.. المرأة السعودية تقود قطار الحرمين
https://sputnikarabic.ae/20220922/اليوم-الوطني-السعودي-سعوديات-مشاركة-المرأة-لم-تعد-ثانوية-وتمكينها-حقق-نتائجه-1068102562.html
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أخبار السعودية اليوم, المراة السعودية
أخبار السعودية اليوم, المراة السعودية
في سوق العمل السعودي... المرأة تستحوذ على نحو 33%
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قالت بيانات رسمية صادرة من وزارة الموارد البشرية السعودية إن المرأة تستحوذ على ما نسبته 32.9% من سوق العمل السعودي.
ووفقا لجريدة
"عكاظ" السعودية، فإن "مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدت إلى زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل بمختلف المجالات والمستويات الوظيفية".
وعزت الجريدة السعودية هذا الإسهام إلى ما قامت به الوزارة
من خلال "توفير الأدوات، وتقديم الدعم في مواصلات المرأة العاملة، ومراكز الضيافة اللازمة للأطفال، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة لها في مختلف المجالات الوظيفية، والمستويات الإدارية".
واوضحت أن هذه الإجراءات نتج عنها ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 إلى 33.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022.
ولفتت إلى أن حصة المرأة السعودية في سوق العمل قد زادت تبعا لذلك إلى 32.9% بنهاية الربع الأول من 2022، مشيرا إلى تجاوز نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39% بنهاية 2021.