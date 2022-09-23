https://sputnikarabic.ae/20220923/قادة-مجموعة-السبع-الاستفتاءات-في-أوكرانيا-انتهاك-للقانون-الدولي-1068156667.html
قادة "مجموعة السبع": الاستفتاءات في أجزاء من أوكرانيا للانضمام لروسيا انتهاك للقانون الدولي
قادة "مجموعة السبع": الاستفتاءات في أجزاء من أوكرانيا للانضمام لروسيا انتهاك للقانون الدولي
أدانت دول "مجموعة السبع" إجراء الاستفتاءات في المناطق المحررة في أوكرانيا، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T18:19+0000
2022-09-23T18:19+0000
2022-09-23T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مجموعة السبع الكبار
إدانة
استفتاء
أخبار أوكرانيا
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وقال قادة المجموعة في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة: "نحن، قادة مجموعة السبع، ندين بشدة الاستفتاءات الزائفة التي تحاول روسيا استخدامها لخلق ذريعة خيالية لتغيير وضع الأراضي السيادية لأوكرانيا".في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تتوافق تماما مع القانون الدولي.في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220923/بدء-الاستفتاء-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1068118660.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجموعة السبع الكبار, إدانة, استفتاء, أخبار أوكرانيا
العالم, مجموعة السبع الكبار, إدانة, استفتاء, أخبار أوكرانيا
قادة "مجموعة السبع": الاستفتاءات في أجزاء من أوكرانيا للانضمام لروسيا انتهاك للقانون الدولي
18:19 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 18:23 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
أدانت دول "مجموعة السبع" إجراء الاستفتاءات في المناطق المحررة في أوكرانيا، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي.
وقال قادة المجموعة في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة: "نحن، قادة مجموعة السبع، ندين بشدة الاستفتاءات الزائفة التي تحاول روسيا استخدامها لخلق ذريعة خيالية لتغيير وضع الأراضي السيادية لأوكرانيا".
وشدد قادة الدول على أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما أنها تتعارض مع "سيادة القانون".
في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تتوافق تماما مع القانون الدولي.
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.