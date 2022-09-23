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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220923/قادة-مجموعة-السبع-الاستفتاءات-في-أوكرانيا-انتهاك-للقانون-الدولي-1068156667.html
قادة "مجموعة السبع": الاستفتاءات في أجزاء من أوكرانيا للانضمام لروسيا انتهاك للقانون الدولي
قادة "مجموعة السبع": الاستفتاءات في أجزاء من أوكرانيا للانضمام لروسيا انتهاك للقانون الدولي
أدانت دول "مجموعة السبع" إجراء الاستفتاءات في المناطق المحررة في أوكرانيا، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T18:19+0000
2022-09-23T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مجموعة السبع الكبار
إدانة
استفتاء
أخبار أوكرانيا
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وقال قادة المجموعة في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة: "نحن، قادة مجموعة السبع، ندين بشدة الاستفتاءات الزائفة التي تحاول روسيا استخدامها لخلق ذريعة خيالية لتغيير وضع الأراضي السيادية لأوكرانيا".في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تتوافق تماما مع القانون الدولي.في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220923/بدء-الاستفتاء-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1068118660.html
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العالم, مجموعة السبع الكبار, إدانة, استفتاء, أخبار أوكرانيا
العالم, مجموعة السبع الكبار, إدانة, استفتاء, أخبار أوكرانيا

قادة "مجموعة السبع": الاستفتاءات في أجزاء من أوكرانيا للانضمام لروسيا انتهاك للقانون الدولي

18:19 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 18:23 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أدانت دول "مجموعة السبع" إجراء الاستفتاءات في المناطق المحررة في أوكرانيا، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي.
وقال قادة المجموعة في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة: "نحن، قادة مجموعة السبع، ندين بشدة الاستفتاءات الزائفة التي تحاول روسيا استخدامها لخلق ذريعة خيالية لتغيير وضع الأراضي السيادية لأوكرانيا".
وشدد قادة الدول على أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما أنها تتعارض مع "سيادة القانون".
في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تتوافق تماما مع القانون الدولي.
استفتاء دونستسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
بدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
17:39 GMT
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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