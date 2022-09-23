عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220923/قديروف-يقارن-بين-الاستفتاء-في-المناطق-المحررة-بأوكرانيا-مع-الاستفتاء-في-الشيشان-1068139879.html
قديروف يقارن بين الاستفتاء في المناطق المحررة بأوكرانيا مع الاستفتاء في الشيشان
قديروف يقارن بين الاستفتاء في المناطق المحررة بأوكرانيا مع الاستفتاء في الشيشان
قارن رئيس الشيشان رمضان قديروف الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا التي بدأت في جمهوريات دونباس وزابوروجيه وخيرسون، بالتصويت في جمهورية الشيشان عام 2003، الذي... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:41+0000
2022-09-23T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
استفتاء
انضمام
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102510/92/1025109263_0:287:2618:1760_1920x0_80_0_0_ba3dfe267cdc1de85a55760b3a65c46c.jpg
وأشار قديروف إلى أنه يراقب باهتمام وفخر كيف بدأ الاستفتاء على مستقبل هذه المناطق في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مناطق زابوروجيه وخيرسون.وهنأ رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشلين وليونيد باشنيك قائلا: "حدث مهم ومسؤول في حياة عدة ملايين من الناس... أنا متأكد من أن سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون سيتخذون نفس الاختيار الصحيح لمستقبلهم. روسيا لا تتخلى عن شعبها وستبذل قصارى جهدها لجعل مواطنيها يشعرون بالأمان".هذا وبدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اليوم الجمعة. سيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220923/بدء-الاستفتاء-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1068118660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102510/92/1025109263_0:41:2618:2005_1920x0_80_0_0_b9faa897b26ea16f968789fda17f54f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, استفتاء, انضمام, أخبار أوكرانيا
روسيا, استفتاء, انضمام, أخبار أوكرانيا

قديروف يقارن بين الاستفتاء في المناطق المحررة بأوكرانيا مع الاستفتاء في الشيشان

11:41 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 23.09.2022)
© Sputnik . Said Tzarnaev / الانتقال إلى بنك الصوررمضان قاديروف
رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Said Tzarnaev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قارن رئيس الشيشان رمضان قديروف الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا التي بدأت في جمهوريات دونباس وزابوروجيه وخيرسون، بالتصويت في جمهورية الشيشان عام 2003، الذي ازدهرت بعده الجمهورية.
وأشار قديروف إلى أنه يراقب باهتمام وفخر كيف بدأ الاستفتاء على مستقبل هذه المناطق في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مناطق زابوروجيه وخيرسون.

وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على "تليغرام"، اليوم الجمعة "هذا حدث طال انتظاره! نتذكر كيف كان سكان جمهورية الشيشان في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ينتظرون إجراء استفتاء بالطريقة نفسها من أجل إنهاء إراقة الدماء ليصبحوا مواطنين كاملين في روسيا. حدث هذا، ويمكن لمن يرغب أن يرى كيف ازدهرت منطقتنا بعد هذا الحدث العظيم. بعد الاستفتاء عم السلام. بدأنا نعيش، لا نكافح من أجل العيش، بنينا المدن والآن نعيش في أمان تام".

استفتاء دونستسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
بدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
06:20 GMT
وهنأ رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشلين وليونيد باشنيك قائلا: "حدث مهم ومسؤول في حياة عدة ملايين من الناس... أنا متأكد من أن سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون سيتخذون نفس الاختيار الصحيح لمستقبلهم. روسيا لا تتخلى عن شعبها وستبذل قصارى جهدها لجعل مواطنيها يشعرون بالأمان".
هذا وبدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اليوم الجمعة. سيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала