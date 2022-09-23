https://sputnikarabic.ae/20220923/قديروف-يقارن-بين-الاستفتاء-في-المناطق-المحررة-بأوكرانيا-مع-الاستفتاء-في-الشيشان-1068139879.html
قديروف يقارن بين الاستفتاء في المناطق المحررة بأوكرانيا مع الاستفتاء في الشيشان
قديروف يقارن بين الاستفتاء في المناطق المحررة بأوكرانيا مع الاستفتاء في الشيشان
قارن رئيس الشيشان رمضان قديروف الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا التي بدأت في جمهوريات دونباس وزابوروجيه وخيرسون، بالتصويت في جمهورية الشيشان عام 2003، الذي... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:41+0000
2022-09-23T11:41+0000
2022-09-23T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
استفتاء
انضمام
أخبار أوكرانيا
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وأشار قديروف إلى أنه يراقب باهتمام وفخر كيف بدأ الاستفتاء على مستقبل هذه المناطق في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مناطق زابوروجيه وخيرسون.وهنأ رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشلين وليونيد باشنيك قائلا: "حدث مهم ومسؤول في حياة عدة ملايين من الناس... أنا متأكد من أن سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون سيتخذون نفس الاختيار الصحيح لمستقبلهم. روسيا لا تتخلى عن شعبها وستبذل قصارى جهدها لجعل مواطنيها يشعرون بالأمان".هذا وبدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اليوم الجمعة. سيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220923/بدء-الاستفتاء-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1068118660.html
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روسيا, استفتاء, انضمام, أخبار أوكرانيا
روسيا, استفتاء, انضمام, أخبار أوكرانيا
قديروف يقارن بين الاستفتاء في المناطق المحررة بأوكرانيا مع الاستفتاء في الشيشان
11:41 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 23.09.2022) تابعنا عبر
قارن رئيس الشيشان رمضان قديروف الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا التي بدأت في جمهوريات دونباس وزابوروجيه وخيرسون، بالتصويت في جمهورية الشيشان عام 2003، الذي ازدهرت بعده الجمهورية.
وأشار قديروف إلى أنه يراقب باهتمام وفخر كيف بدأ الاستفتاء على مستقبل هذه المناطق في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مناطق زابوروجيه وخيرسون.
وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على "تليغرام"، اليوم الجمعة "هذا حدث طال انتظاره! نتذكر كيف كان سكان جمهورية الشيشان في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ينتظرون إجراء استفتاء بالطريقة نفسها من أجل إنهاء إراقة الدماء ليصبحوا مواطنين كاملين في روسيا. حدث هذا، ويمكن لمن يرغب أن يرى كيف ازدهرت منطقتنا بعد هذا الحدث العظيم. بعد الاستفتاء عم السلام. بدأنا نعيش، لا نكافح من أجل العيش، بنينا المدن والآن نعيش في أمان تام".
وهنأ رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشلين وليونيد باشنيك قائلا: "حدث مهم ومسؤول في حياة عدة ملايين من الناس... أنا متأكد من أن سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون سيتخذون نفس الاختيار الصحيح لمستقبلهم. روسيا لا تتخلى عن شعبها وستبذل قصارى جهدها لجعل مواطنيها يشعرون بالأمان".
هذا وبدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اليوم الجمعة. سيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.