https://sputnikarabic.ae/20220923/قطر-تستنكر-الانفجار-بالقرب-من-مسجد-في-كابول-الذي-أسفر-عن-سقوط-قتلى-وجرحى-1068152166.html

قطر تستنكر الانفجار بالقرب من مسجد في كابول الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

قطر تستنكر الانفجار بالقرب من مسجد في كابول الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

استنكرت قطر "بشدة"، مساء اليوم الجمعة، "التفجير الإرهابي الذي وقع خارج مسجد في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى". 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T16:23+0000

2022-09-23T16:23+0000

2022-09-23T16:30+0000

قطر

حركة طالبان

تنظيم داعش الإرهابي

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جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية عقب انفجار وقع خارج مسجد "الوزير أكبر خان" في كابول خلال خروج المصلين من صلاة الجمعة.وجددت الخارجية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، موقف الدوحة "الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".وشددت على "رفض دولة قطر التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين".وأعربت عن تعازي دولة قطر "لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".وقال خالد زدران، المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول، على صفحته في موقع "تويتر": "بعد صلاة الجمعة، عندما كان الناس يخرجون من مسجد الوزير أكبر خان، وقع انفجار على الطريق العام المار بالمسجد. ضحايا الحادث جميعهم من المدنيين والمصلين".وأضاف: "سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول الضحايا مع وسائل الإعلام في وقت لاحق".وأعلن مستشفى الطوارئ في كابول أنه تم نقل أربعة قتلى وعشرة جرحى حتى الآن، وفق "بي بي سي". وقالت وكالة "فرانس برس" إن الانفجار وقع عند مدخل المسجد على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة التي كانت تضم العديد من السفارات قبل سيطرة طالبان على السلطة.وأضافت أن المسجد يقصده العديد من قادة طالبان ومقاتليها.فيما وصف شهود عيان طبيعة الانفجار لقناة "طلوع نيوز" بأنه "لغم مغناطيسي"؛ لكن المسؤولين الأمنيين لم يذكروا أي شيء عن طبيعة الانفجار.وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات شمال غربي البلاد.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، في أغسطس من العام الماضي.ودشنت "طالبان" حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

https://sputnikarabic.ae/20220923/قتلى-وجرحى-جراء-انفجار-أمام-مسجد-يقصده-قادة-طالبان-في-كابول-1068148291.html

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قطر, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي