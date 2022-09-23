https://sputnikarabic.ae/20220923/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تصبح-كاملة-العضوية-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-غضون-عام-1068142216.html
لوكاشينكو: بيلاروسيا تصبح كاملة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في غضون عام
لوكاشينكو: بيلاروسيا تصبح كاملة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في غضون عام
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بيلاروسيا ستصبح عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في غضون عام. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:26+0000
2022-09-23T12:26+0000
2022-09-23T12:26+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقلت بيلتا عن لوكاشينكو، قوله: "لقد عبر الجميع هذا الطريق (للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون)، باستثناء المؤسسين. الاجتماع المقبل في الهند، وقد حددت مهمة أن نسير على هذا الطريق في غضون عام".تم إطلاق آلية لانضمام بيلاروسيا إلى المنظمة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر/أيلول في سمرقند.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: بيلاروسيا تصبح كاملة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في غضون عام
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بيلاروسيا ستصبح عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في غضون عام.
ونقلت بيلتا عن لوكاشينكو، قوله: "لقد عبر الجميع هذا الطريق (للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون)، باستثناء المؤسسين. الاجتماع المقبل في الهند، وقد حددت مهمة أن نسير على هذا الطريق في غضون عام".
تم إطلاق آلية لانضمام بيلاروسيا إلى المنظمة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر/أيلول في سمرقند.