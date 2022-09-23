https://sputnikarabic.ae/20220923/ماتفيينكو-الاستفتاءات-في-دونباس-والأراضي-المحررة-تتوافق-مع-ميثاق-الأمم-المتحدة--1068119125.html
ماتفيينكو: الاستفتاءات في دونباس والأراضي المحررة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة
ماتفيينكو: الاستفتاءات في دونباس والأراضي المحررة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وفي الأراضي المحررة للانضمام إلى روسيا،... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T06:50+0000
2022-09-23T06:50+0000
2022-09-23T06:50+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت: "أنا متأكدة من أن الاستفتاءات ستجري بطريقة لن يكون لدى أي شخص سبب للتشكيك في شرعيتها. وهي تتوافق مع المعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة. سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأراضي المحررة الأخرى لديهم مثل هذا الحق، حق قانوني. وفي الوضع الحالي، هذا هو في الواقع الحق في الحياة".
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
ماتفيينكو: الاستفتاءات في دونباس والأراضي المحررة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة
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صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وفي الأراضي المحررة للانضمام إلى روسيا، تتماشى مع المعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت: "أنا متأكدة من أن الاستفتاءات ستجري بطريقة لن يكون لدى أي شخص سبب للتشكيك في شرعيتها. وهي تتوافق مع المعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة. سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأراضي المحررة الأخرى لديهم مثل هذا الحق، حق قانوني. وفي الوضع الحالي، هذا هو في الواقع الحق في الحياة".