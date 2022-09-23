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https://sputnikarabic.ae/20220923/ماكرون-العودة-للاتفاق-حول-برنامج-إيران-النووي-ما-زال-ممكنا-1068117281.html
ماكرون: العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكنا"
ماكرون: العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكنا"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا"، مشيرا في السياق إلى أن الدول الغربية قدمت لطهران... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T03:40+0000
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إيران
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ماكرون في تصريح لقناة "سي إن إن": "أعتقد أن الصفقة قابلة للتحقيق، ولكن علينا اتمامها".وتابع، قائلا: "يجب أن نؤكد بوضوح أن هذا هو المقترح الأخير".يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو الماضي.وفي 22 أغسطس الماضي وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/غوتيريش-والرئيس-الإيراني-يبحثان-الاتفاق-النووي--1068117154.html
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إيران

ماكرون: العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكنا"

03:40 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا"، مشيرا في السياق إلى أن الدول الغربية قدمت لطهران مقترحها الأخير إزاء الصفقة.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ماكرون في تصريح لقناة "سي إن إن": "أعتقد أن الصفقة قابلة للتحقيق، ولكن علينا اتمامها".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي
02:48 GMT
وتابع، قائلا: "يجب أن نؤكد بوضوح أن هذا هو المقترح الأخير".
يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو الماضي.
وفي 22 أغسطس الماضي وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.
وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
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