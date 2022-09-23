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https://sputnikarabic.ae/20220923/مبيعات-اللحظة-الأخيرة-لتذاكر-كأس-العالم-الثلاثاء-المقبل-1068139062.html
مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل
مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء المقبل موعدا لبدء مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:20+0000
2022-09-23T11:20+0000
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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ووفقا لموقع "الشرق" القطرية، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيطلق مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم التي ستقام في قطر بداية من الثلاثاء المقبل.وقال: "إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة من تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 27 سبتمبر 2022، في الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي/ 12:00 (منتصف النهار) بتوقيت الدوحة".ولفت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن هذه العملية ستتواصل حتى نهاية كأس العالم فيفا قطر 2022 يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.طالع أيضا: "فيفا" يعلن عن 4 قرارات جديدة بشأن كأس العالم 2022
https://sputnikarabic.ae/20220905/بمناسبة-كأس-العالم-في-قطر-فيفا-يطلق-منصة-لبيع-مقتنيات-من-بطولات-سابقة-1067332773.html
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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل

11:20 GMT 23.09.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء المقبل موعدا لبدء مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم.
ووفقا لموقع "الشرق" القطرية، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيطلق مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم التي ستقام في قطر بداية من الثلاثاء المقبل.
رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
بمناسبة كأس العالم في قطر... فيفا يطلق منصة لبيع مقتنيات من بطولات سابقة
5 سبتمبر, 16:58 GMT
وقال: "إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة من تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 27 سبتمبر 2022، في الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي/ 12:00 (منتصف النهار) بتوقيت الدوحة".
ولفت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن هذه العملية ستتواصل حتى نهاية كأس العالم فيفا قطر 2022 يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
طالع أيضا: "فيفا" يعلن عن 4 قرارات جديدة بشأن كأس العالم 2022
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