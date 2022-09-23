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https://sputnikarabic.ae/20220923/مدير-موانئ-سوريا-لـسبوتنيك-عمليات-البحث-عن-ضحايا-المركب-الغارق-مستمرة-1068136895.html
مدير موانئ سوريا لـ"سبوتنيك": عمليات البحث عن ضحايا المركب الغارق مستمرة
مدير موانئ سوريا لـ"سبوتنيك": عمليات البحث عن ضحايا المركب الغارق مستمرة
قال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، إن "عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة". 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:23+0000
2022-09-23T10:23+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وأضاف العميد قبرصلي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه "تم العثور على 61 جثة و20 ناجيا حتى الآن".قبرصلي قال إن "البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين".وأوضح ن "حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث".إلى ذلك ذكرت وزارة الإعلام السورية أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم".وبالأمس، غرق مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.
https://sputnikarabic.ae/20220922/مصرع-18-شخصا-جراء-غرق-مركب-يحمل-العلم-اللبناني-قبالة-سواحل-سوريا-صور-وفيديو--1068105742.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

مدير موانئ سوريا لـ"سبوتنيك": عمليات البحث عن ضحايا المركب الغارق مستمرة

10:23 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Monzer Saidالاصطياف على سواحل اللاذقية، سوريا
الاصطياف على سواحل اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Monzer Said
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قال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، إن "عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة".
دمشق - سبوتنيك. وأضاف العميد قبرصلي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه "تم العثور على 61 جثة و20 ناجيا حتى الآن".
مصرع 18 شخصا جراء غرق مركب يحمل العلم اللبناني قبالة سواحل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
مصرع 18 شخصا جراء غرق مركب يحمل العلم اللبناني قبالة سواحل سوريا... صور وفيديو
أمس, 16:37 GMT
قبرصلي قال إن "البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين".
وأوضح ن "حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث".
إلى ذلك ذكرت وزارة الإعلام السورية أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم".
وبالأمس، غرق مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.
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