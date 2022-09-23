https://sputnikarabic.ae/20220923/مراقبة-استفتاء-في-جمهورية-دونيتسك-الناس-يصوتون-بنشاط-نحن-ننتظر-ذلك-منذ-8-سنوات-1068137868.html

مراقبة استفتاء في جمهورية دونيتسك: الناس يصوتون بنشاط... نحن ننتظر ذلك منذ 8 سنوات

مراقبة استفتاء في جمهورية دونيتسك: الناس يصوتون بنشاط... نحن ننتظر ذلك منذ 8 سنوات

تحدثت عضو الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية، المراقبة لعملية الاستفتاء في مدينة سنيجنوي، ناتاليا كوريانسكايا، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، عن كيفية... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T10:47+0000

2022-09-23T10:47+0000

2022-09-23T10:47+0000

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068125651_0:91:3119:1845_1920x0_80_0_0_f886497e15767f4e204f288dedf0b4ae.jpg

وأوضحت كوريانسكايا: "يوم الاقتراع الرئيسي، عندما يبدأ الناس بالتوافد إلى مراكز الاقتراع، هو 27 سبتمبر/أيلول، أما في الوقت الحالي، لا يوجد تصويت شخصي، الآن يذهب أعضاء اللجنة إلى منازل الناخبين حتى يوم 26، وفي 27 سبتمبر، سيتم بالفعل فتح مراكز الاقتراع، في ظل تعزيز الوضع الأمني".وتقع مدينة سنيجنوي على بعد 80 كم من دونيتسك، وفقًا لكوريانسكايا، فإن الوضع في المدينة أكثر هدوءًا مما هو عليه في دونيتسك، لكنها لا تستبعد الاستفزازات من أوكرانيا.في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم فتح 450 مركز اقتراع على أراضي الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مركز اقتراع لأولئك الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا.وتم طرح السؤال للتصويت: "هل أنتم مع انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا؟" والإجابتين المتاحتين هما "نعم" أو "لا".

https://sputnikarabic.ae/20220923/بيسكوف-موسكو-ستعتبر-الهجوم-على-دونباس-والأراضي-المحررة-اعتداء-على-روسيا-1068137098.html

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية