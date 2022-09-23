https://sputnikarabic.ae/20220923/مراقبة-استفتاء-في-جمهورية-دونيتسك-الناس-يصوتون-بنشاط-نحن-ننتظر-ذلك-منذ-8-سنوات-1068137868.html
مراقبة استفتاء في جمهورية دونيتسك: الناس يصوتون بنشاط... نحن ننتظر ذلك منذ 8 سنوات
مراقبة استفتاء في جمهورية دونيتسك: الناس يصوتون بنشاط... نحن ننتظر ذلك منذ 8 سنوات
تحدثت عضو الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية، المراقبة لعملية الاستفتاء في مدينة سنيجنوي، ناتاليا كوريانسكايا، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، عن كيفية... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:47+0000
2022-09-23T10:47+0000
2022-09-23T10:47+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأوضحت كوريانسكايا: "يوم الاقتراع الرئيسي، عندما يبدأ الناس بالتوافد إلى مراكز الاقتراع، هو 27 سبتمبر/أيلول، أما في الوقت الحالي، لا يوجد تصويت شخصي، الآن يذهب أعضاء اللجنة إلى منازل الناخبين حتى يوم 26، وفي 27 سبتمبر، سيتم بالفعل فتح مراكز الاقتراع، في ظل تعزيز الوضع الأمني".وتقع مدينة سنيجنوي على بعد 80 كم من دونيتسك، وفقًا لكوريانسكايا، فإن الوضع في المدينة أكثر هدوءًا مما هو عليه في دونيتسك، لكنها لا تستبعد الاستفزازات من أوكرانيا.في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم فتح 450 مركز اقتراع على أراضي الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مركز اقتراع لأولئك الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا.وتم طرح السؤال للتصويت: "هل أنتم مع انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا؟" والإجابتين المتاحتين هما "نعم" أو "لا".
https://sputnikarabic.ae/20220923/بيسكوف-موسكو-ستعتبر-الهجوم-على-دونباس-والأراضي-المحررة-اعتداء-على-روسيا-1068137098.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
مراقبة استفتاء في جمهورية دونيتسك: الناس يصوتون بنشاط... نحن ننتظر ذلك منذ 8 سنوات
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تحدثت عضو الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية، المراقبة لعملية الاستفتاء في مدينة سنيجنوي، ناتاليا كوريانسكايا، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، عن كيفية سير عملية التصويت.
وأوضحت كوريانسكايا: "يوم الاقتراع الرئيسي، عندما يبدأ الناس بالتوافد إلى مراكز الاقتراع، هو 27 سبتمبر/أيلول، أما في الوقت الحالي، لا يوجد تصويت شخصي، الآن يذهب أعضاء اللجنة إلى منازل الناخبين حتى يوم 26، وفي 27 سبتمبر، سيتم بالفعل فتح مراكز الاقتراع، في ظل تعزيز الوضع الأمني".
بدأ التصويت قبل ساعات قليلة، لكن الناس يصوتون بنشاط ويسعدون بإظهار موقفهم الوطني، نحن ننتظر ذلك منذ فترة طويلة جدًا، منذ أكثر من ثماني سنوات.
وتقع مدينة سنيجنوي على بعد 80 كم من دونيتسك، وفقًا لكوريانسكايا، فإن الوضع في المدينة أكثر هدوءًا مما هو عليه في دونيتسك، لكنها لا تستبعد الاستفزازات من أوكرانيا.
إنهم يحاولون ترهيب الناس، لكن لا يمكنهم تخويفنا، قضيتنا محقة، وفي المقابل تبذل قواتنا المسلحة كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة الناس في أيام التصويت.
في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم فتح 450 مركز اقتراع
على أراضي الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مركز اقتراع لأولئك الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا.
وتمت طباعة أكثر من 1.5 مليون بطاقة اقتراع، بناء على عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، وتتم طباعة النماذج باللغة الروسية فقط، والتي تتمتع بوضع لغة الدولة الرسمية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم طرح السؤال للتصويت: "هل أنتم مع انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا؟" والإجابتين المتاحتين هما "نعم" أو "لا".