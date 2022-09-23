https://sputnikarabic.ae/20220923/مراقبون-من-الولايات-المتحدة-وفرنسا-يراقبون-مسار-الاستفتاء-في-مقاطعة-خيرسون-1068150563.html
مراقبون من الولايات المتحدة وفرنسا يراقبون مسار الاستفتاء في مقاطعة خيرسون
مراقبون من الولايات المتحدة وفرنسا يراقبون مسار الاستفتاء في مقاطعة خيرسون
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مراقبين من الولايات المتحدة وفرنسا، يراقبون سير الاستفتاء في المقاطعة. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:37+0000
2022-09-23T15:37+0000
2022-09-23T15:37+0000
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد وصل مراقبون أجانب بالفعل، وهم ممثلون عن دولتين - فرنسا والولايات المتحدة. وأعربوا عن رغبتهم بالسفر إلى مناطق نائية من مقاطعة خيرسون، وقد وفرنا لهم مثل هذه الفرصة. وهم يعملون في الوقت الحالي مع ناخبينا".هذا وبدأ، اليوم الجمعة، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وسيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 أيلول/ سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220922/لافروف-الاستفتاءات-في-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-استجابة-لنداء-زيلينسكي-للروس-مغادرة-أوكرانيا-1068103465.html
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أخبار أوكرانيا
مراقبون من الولايات المتحدة وفرنسا يراقبون مسار الاستفتاء في مقاطعة خيرسون
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مراقبين من الولايات المتحدة وفرنسا، يراقبون سير الاستفتاء في المقاطعة.
خيرسون - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد وصل مراقبون أجانب بالفعل، وهم ممثلون عن دولتين - فرنسا والولايات المتحدة. وأعربوا عن رغبتهم بالسفر إلى مناطق نائية من مقاطعة خيرسون، وقد وفرنا لهم مثل هذه الفرصة. وهم يعملون في الوقت الحالي مع ناخبينا".
هذا وبدأ، اليوم الجمعة، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وسيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 أيلول/ سبتمبر.