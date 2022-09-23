https://sputnikarabic.ae/20220923/مرشد-سياحي-شجاع-يلتقط-صورة-سيلفي-مع-فهد-فيديو-1068149596.html
مرشد سياحي شجاع يلتقط صورة "سيلفي" مع فهد... فيديو
مرشد سياحي شجاع يلتقط صورة "سيلفي" مع فهد... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمرشد سياحي تحلى بالشجاعة من أجل التقاط صورة "سيلفي" تذكارية مع حيوان الفهد، أثناء قيامه بجولته مع السياح في... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:08+0000
2022-09-23T15:08+0000
2022-09-23T15:08+0000
نادي الفيديو
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ونشر المرشد، كليمينت بين، الفيديو عبر حساباته، والذي يبدأ بفهد يقترب من سيارة سفاري مليئة بالسياح، وفي غضون ثوان، يقفز الحيوان على سطح السيارة ويطل من خلال سقف الشمس المفتوح، وفقا لصحيفة "إنديا توداي".وبينما يجلس الفهد على سطح السيارة، ينهض المرشد السياحي من مقعده ويخرج هاتفه لالتقاط صورة "سيلفي" معه، ويقترب بشكل خطير من الحيوان لالتقاط الصورة الشخصية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مرشد سياحي شجاع يلتقط صورة "سيلفي" مع فهد... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمرشد سياحي تحلى بالشجاعة من أجل التقاط صورة "سيلفي" تذكارية مع حيوان الفهد، أثناء قيامه بجولته مع السياح في وسط الغابة المفتوحة.
ونشر المرشد، كليمينت بين، الفيديو عبر حساباته، والذي يبدأ بفهد يقترب من سيارة سفاري مليئة بالسياح، وفي غضون ثوان، يقفز الحيوان على سطح السيارة ويطل من خلال سقف الشمس المفتوح، وفقا لصحيفة
"إنديا توداي".
وبينما يجلس الفهد على سطح السيارة، ينهض المرشد السياحي من مقعده ويخرج هاتفه لالتقاط صورة "سيلفي" معه، ويقترب بشكل خطير من الحيوان لالتقاط الصورة الشخصية.