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https://sputnikarabic.ae/20220923/مرشد-سياحي-شجاع-يلتقط-صورة-سيلفي-مع-فهد-فيديو-1068149596.html
مرشد سياحي شجاع يلتقط صورة "سيلفي" مع فهد... فيديو
مرشد سياحي شجاع يلتقط صورة "سيلفي" مع فهد... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمرشد سياحي تحلى بالشجاعة من أجل التقاط ‏صورة "سيلفي" تذكارية مع حيوان الفهد، أثناء قيامه بجولته مع السياح في... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:08+0000
2022-09-23T15:08+0000
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ونشر المرشد، كليمينت بين، الفيديو عبر حساباته، والذي يبدأ بفهد يقترب من سيارة سفاري مليئة بالسياح، وفي غضون ثوان، يقفز الحيوان على سطح السيارة ويطل من خلال سقف الشمس المفتوح، وفقا لصحيفة "إنديا توداي".وبينما يجلس الفهد على سطح السيارة، ينهض المرشد السياحي من مقعده ويخرج هاتفه لالتقاط صورة "سيلفي" معه، ويقترب بشكل خطير من الحيوان لالتقاط الصورة الشخصية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مرشد سياحي شجاع يلتقط صورة "سيلفي" مع فهد... فيديو

15:08 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Evgenya / الانتقال إلى بنك الصورفهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو
فهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
فهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو
© Sputnik . Evgenya
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمرشد سياحي تحلى بالشجاعة من أجل التقاط ‏صورة "سيلفي" تذكارية مع حيوان الفهد، أثناء قيامه بجولته مع السياح في وسط الغابة المفتوحة.‏
ونشر المرشد، كليمينت بين، الفيديو عبر حساباته، والذي يبدأ بفهد يقترب من سيارة سفاري مليئة بالسياح، وفي غضون ثوان، يقفز الحيوان على سطح السيارة ويطل من خلال سقف الشمس المفتوح، وفقا لصحيفة "إنديا توداي".
وبينما يجلس الفهد على سطح السيارة، ينهض المرشد السياحي من مقعده ويخرج هاتفه لالتقاط صورة "سيلفي" معه، ويقترب بشكل خطير من الحيوان لالتقاط الصورة الشخصية.
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