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https://sputnikarabic.ae/20220923/مصرع-إسرائيليتين-وإصابة-آخرين-جراء-حادث-سير-في-جورجيا-1068147532.html
مصرع إسرائيليتين وإصابة آخرين جراء حادث سير في جورجيا
مصرع إسرائيليتين وإصابة آخرين جراء حادث سير في جورجيا
لقيت مواطنتان إسرائيليتان حتفهما، اليوم الجمعة، إثر حادث سير في منطقة كادا الجبلية على بعد 40 كيلومترا من باتومي في جورجيا. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T14:15+0000
2022-09-23T14:15+0000
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وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصيب في الحادث الذي وقع بين حافلة سياحية وشاحنة، 15 شخصا آخرون، معظمهم من الإسرائيليين.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجرحى يعانون من درجات متفاوتة من الإصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى في المنطقة، ودخل بعضهم إلى غرفة العمليات.وبحسب الخارجية الإسرائيلية، كانت الحافلة السياحية في طريقها إلى شلالات ماهونشاتي. وبدأت الشرطة المحلية التحقيق في ملابسات الحادث.تم تكليف إدارة الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية بمعالجة الحادث وتوجه السفير الإسرائيلي في جورجيا، هداس ميتساد، مع القنصل في تبليسي، هداس كوهين، إلى منطقة الحادث.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مصرع إسرائيليتين وإصابة آخرين جراء حادث سير في جورجيا

14:15 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Alexander Shlamov / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الجورجية في تبليسي، جورجيا
الشرطة الجورجية في تبليسي، جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Alexander Shlamov
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لقيت مواطنتان إسرائيليتان حتفهما، اليوم الجمعة، إثر حادث سير في منطقة كادا الجبلية على بعد 40 كيلومترا من باتومي في جورجيا.
وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصيب في الحادث الذي وقع بين حافلة سياحية وشاحنة، 15 شخصا آخرون، معظمهم من الإسرائيليين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجرحى يعانون من درجات متفاوتة من الإصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى في المنطقة، ودخل بعضهم إلى غرفة العمليات.
وبحسب الخارجية الإسرائيلية، كانت الحافلة السياحية في طريقها إلى شلالات ماهونشاتي. وبدأت الشرطة المحلية التحقيق في ملابسات الحادث.
تم تكليف إدارة الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية بمعالجة الحادث وتوجه السفير الإسرائيلي في جورجيا، هداس ميتساد، مع القنصل في تبليسي، هداس كوهين، إلى منطقة الحادث.
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