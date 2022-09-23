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https://sputnikarabic.ae/20220923/مقتل-15-عنصرا-من-حركة-الشباب-وسط-الصومال-1068151906.html
مقتل 15 عنصرا من "حركة الشباب" وسط الصومال
مقتل 15 عنصرا من "حركة الشباب" وسط الصومال
أعلنت القوات المسلحة الوطنية في إقليم غلغدود في الصومال، اليوم الجمعة، ‏تمكن أفرادها من قتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T16:14+0000
2022-09-23T16:14+0000
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وأضافت في بيان لها أنه تمت تصفية العناصر الإرهابية، بعد أن حاولوا الهجوم على قواعد قوات الجيش الوطني، المتمركزة في إقليم غلغدود وسط الصومال، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.ونفذت القوات المسلحة الصومالة العملية بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن هجوم عسكري محتل تنظمه حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وفقا للبيان.وانهارت الصومال كدولة موحدة في عام 1991 مع سقوط نظام سياد بري، واعترف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة مقديشو وعدة مناطق في الصومال.وتشن حركة "الشباب" الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/الجيش-الصومالي-يستعيد-قرية-بوكو-من-أيدي-حركة-الشباب-بعد-سيطرة-دامت-13-عاما-1067990854.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

مقتل 15 عنصرا من "حركة الشباب" وسط الصومال

16:14 GMT 23.09.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
جنود حركة "الشباب" الصومالية
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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أعلنت القوات المسلحة الوطنية في إقليم غلغدود في الصومال، اليوم الجمعة، ‏تمكن أفرادها من قتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
وأضافت في بيان لها أنه تمت تصفية العناصر الإرهابية، بعد أن حاولوا الهجوم على قواعد قوات الجيش الوطني، المتمركزة في إقليم غلغدود وسط الصومال، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
ونفذت القوات المسلحة الصومالة العملية بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن هجوم عسكري محتل تنظمه حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وفقا للبيان.
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وانهارت الصومال كدولة موحدة في عام 1991 مع سقوط نظام سياد بري، واعترف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة مقديشو وعدة مناطق في الصومال.
وتشن حركة "الشباب" الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.
وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.
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