https://sputnikarabic.ae/20220923/منع-الدبلوماسيين-الأمريكيين-في-أرمينيا-من-السفر-إلى-الحدود-الأذربيجانية-1068152409.html
منع الدبلوماسيين الأمريكيين في أرمينيا من السفر إلى الحدود الأذربيجانية
منع الدبلوماسيين الأمريكيين في أرمينيا من السفر إلى الحدود الأذربيجانية
منعت السفارة الأمريكية في يريفان موظفيها من الذهاب إلى المناطق القريبة من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بسبب الخطر المتزايد الناجم عن الصراع بين البلدين. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T16:26+0000
2022-09-23T16:26+0000
2022-09-23T16:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة في موقعها على الإنترنت: "في أعقاب العمليات العسكرية في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر (أيلول) على الجانب الأرميني من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، يُمنع موظفو السفارة الأمريكية وعائلاتهم من أي السفر غير ضروري".ونشرت قائمة بالمناطق الأرمينية التي لا يسمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالذهاب إليها. كما يُطلب من الدبلوماسيين توخي مزيد من الحذر في أرمينيا بسبب النزاع الحدودي مع أذربيجان، في ظل تزايد المخاطر في بعض المناطق في البلاد، وفقا للسفارة.اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في الساعات الأولى من يوم 13 سبتمبر، وقالت أذربيجان إنها شنت هجوما ردا على "استفزازات" أرمينية.فيما قالت يريفان إن القوات الأذربيجانية قصفت مدنا أرمينية لا بنية تحتية عسكرية، وأبلغ كلا الجانبين عن خسائر في صفوف جيشهما، لكن بحلول الصباح، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بعد وساطة روسية، لكن التوترات ظلت قائمة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067976086.html
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العالم, أذربيجان, أرمينيا
العالم, أذربيجان, أرمينيا
منع الدبلوماسيين الأمريكيين في أرمينيا من السفر إلى الحدود الأذربيجانية
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منعت السفارة الأمريكية في يريفان موظفيها من الذهاب إلى المناطق القريبة من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بسبب الخطر المتزايد الناجم عن الصراع بين البلدين.
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت السفارة في موقعها على الإنترنت: "في أعقاب العمليات العسكرية في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر (أيلول) على الجانب الأرميني من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، يُمنع موظفو السفارة الأمريكية وعائلاتهم من أي السفر غير ضروري".
ونشرت قائمة بالمناطق الأرمينية التي لا يسمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالذهاب إليها. كما يُطلب من الدبلوماسيين توخي مزيد من الحذر في أرمينيا بسبب النزاع الحدودي مع أذربيجان، في ظل تزايد المخاطر في بعض المناطق في البلاد، وفقا للسفارة.
اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في الساعات الأولى من يوم 13 سبتمبر، وقالت أذربيجان إنها شنت هجوما ردا على "استفزازات
" أرمينية.
فيما قالت يريفان إن القوات الأذربيجانية قصفت مدنا أرمينية لا بنية تحتية عسكرية، وأبلغ كلا الجانبين عن خسائر في صفوف جيشهما
، لكن بحلول الصباح، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بعد وساطة روسية، لكن التوترات ظلت قائمة.