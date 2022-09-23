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https://sputnikarabic.ae/20220923/منع-الدبلوماسيين-الأمريكيين-في-أرمينيا-من-السفر-إلى-الحدود-الأذربيجانية-1068152409.html
منع الدبلوماسيين الأمريكيين في أرمينيا من السفر إلى الحدود الأذربيجانية
منع الدبلوماسيين الأمريكيين في أرمينيا من السفر إلى الحدود الأذربيجانية
منعت السفارة الأمريكية في يريفان موظفيها من الذهاب إلى المناطق القريبة من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بسبب الخطر المتزايد الناجم عن الصراع بين البلدين. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T16:26+0000
2022-09-23T16:26+0000
العالم
أذربيجان
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة في موقعها على الإنترنت: "في أعقاب العمليات العسكرية في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر (أيلول) على الجانب الأرميني من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، يُمنع موظفو السفارة الأمريكية وعائلاتهم من أي السفر غير ضروري".ونشرت قائمة بالمناطق الأرمينية التي لا يسمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالذهاب إليها. كما يُطلب من الدبلوماسيين توخي مزيد من الحذر في أرمينيا بسبب النزاع الحدودي مع أذربيجان، في ظل تزايد المخاطر في بعض المناطق في البلاد، وفقا للسفارة.اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في الساعات الأولى من يوم 13 سبتمبر، وقالت أذربيجان إنها شنت هجوما ردا على "استفزازات" أرمينية.فيما قالت يريفان إن القوات الأذربيجانية قصفت مدنا أرمينية لا بنية تحتية عسكرية، وأبلغ كلا الجانبين عن خسائر في صفوف جيشهما، لكن بحلول الصباح، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بعد وساطة روسية، لكن التوترات ظلت قائمة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067976086.html
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العالم, أذربيجان, أرمينيا
العالم, أذربيجان, أرمينيا

منع الدبلوماسيين الأمريكيين في أرمينيا من السفر إلى الحدود الأذربيجانية

16:26 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الانتقال إلى بنك الصورجنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Konstantin Morozov
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منعت السفارة الأمريكية في يريفان موظفيها من الذهاب إلى المناطق القريبة من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بسبب الخطر المتزايد الناجم عن الصراع بين البلدين.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة في موقعها على الإنترنت: "في أعقاب العمليات العسكرية في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر (أيلول) على الجانب الأرميني من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، يُمنع موظفو السفارة الأمريكية وعائلاتهم من أي السفر غير ضروري".
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا
20 سبتمبر, 00:56 GMT
ونشرت قائمة بالمناطق الأرمينية التي لا يسمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالذهاب إليها. كما يُطلب من الدبلوماسيين توخي مزيد من الحذر في أرمينيا بسبب النزاع الحدودي مع أذربيجان، في ظل تزايد المخاطر في بعض المناطق في البلاد، وفقا للسفارة.
اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في الساعات الأولى من يوم 13 سبتمبر، وقالت أذربيجان إنها شنت هجوما ردا على "استفزازات" أرمينية.
فيما قالت يريفان إن القوات الأذربيجانية قصفت مدنا أرمينية لا بنية تحتية عسكرية، وأبلغ كلا الجانبين عن خسائر في صفوف جيشهما، لكن بحلول الصباح، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بعد وساطة روسية، لكن التوترات ظلت قائمة.
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