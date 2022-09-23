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مواجهات عنيفة بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة الطور شرقي القدس... فيديو
مواجهات عنيفة بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة الطور شرقي القدس... فيديو
اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الجمعة، في بلدة الطور في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات الأمن الإسرائيلية وشبان فلسطينيين. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T20:16+0000
2022-09-23T20:21+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الطور في القدس الشرقية بين شبان عرب وقوات الأمن الإسرائيلية".وأضافت أن الشبان قاموا "بإلقاء الحجارة والكتل الخرسانية والزجاجات الحارقة على الشرطة الإسرائيلية".وأظهر مقطع فيديو بثته القناة إلقاء زجاجات حارقة صوب قوات الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات.فيما قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي، وفتحت خراطيم المياه العادمة صوب منازل المواطنين".وقالت وسائل إعلام مقدسية، إن المواجهات "أسفرت عن 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".وأمس الخميس، اندلعت مواجهات في البلدة نفسها، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا عمره 18 عاما بعد أن أصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفق بيان للشرطة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

مواجهات عنيفة بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة الطور شرقي القدس... فيديو

20:16 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 20:21 GMT 23.09.2022)
© AP Photo / Oded Baliltyاعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الجمعة، في بلدة الطور في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات الأمن الإسرائيلية وشبان فلسطينيين.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الطور في القدس الشرقية بين شبان عرب وقوات الأمن الإسرائيلية".
وأضافت أن الشبان قاموا "بإلقاء الحجارة والكتل الخرسانية والزجاجات الحارقة على الشرطة الإسرائيلية".
وأظهر مقطع فيديو بثته القناة إلقاء زجاجات حارقة صوب قوات الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات.
فيما قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي، وفتحت خراطيم المياه العادمة صوب منازل المواطنين".
وقالت وسائل إعلام مقدسية، إن المواجهات "أسفرت عن 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".
وأمس الخميس، اندلعت مواجهات في البلدة نفسها، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا عمره 18 عاما بعد أن أصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفق بيان للشرطة.
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