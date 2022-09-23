https://sputnikarabic.ae/20220923/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-يقرر-المشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1068139209.html
نائب في مجلس الدوما الروسي يقرر المشاركة في العملية العسكرية الخاصة
نائب في مجلس الدوما الروسي يقرر المشاركة في العملية العسكرية الخاصة
أعرب يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، اليوم الجمعة، عن رغبته في الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وكشف... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:29+0000
2022-09-23T11:29+0000
2022-09-23T11:29+0000
روسيا
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وعلق شفيتكين على قراره في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لست مستعدا للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة فحسب، ولكن لأي مكان في بلدنا، كما في الحرب الوطنية العظمى، نحن الآن أيضا نقول انهضي يا بلادنا العظمى".وأردف النائب "واليوم نحن مستعدون أيضا للدفاع عن حرية واستقلال وطننا".بموجب القانون، لا يخضع نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الفيدرالية للتعبئة، وفي الوقت نفسه، ألقى رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، خطابًا أمام المجلس في 21 سبتمبر/أيلول قائلاً إن زملائه "ليس لديهم دروع"، أنهم ليسوا استثناء.ولم يكشف النائب عن التواريخ التي سيبدأ فيها تسليم المهام والذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذكر أيضًا أنه لن يتخلى عن صفته كنائب في مجلس الدوما.يوري شفيتكين يبلغ من العمر 57 عامًا، وهو عضو في مجلس الدوما منذ عام 2016، وقبل ذلك، كان نائبًا في الجمعية التشريعية لإقليم كراسنويارسك لمدة 15 عامًا.تخرج شفيتكين من مدرسة نوفوسيبيرسك العليا العسكرية والسياسية للأسلحة المشتركة وأكاديمية الإدارة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا. وأدى شفيتكين مهاما خاصة في باكو، وفرغانة، وأوش (قيرغيزستان)، وفيلنيوس (ليتوانيا)، وكيروف آباد، ويريفان، ولينيناكان (أرمينيا)، كما شارك في العمليات القتالية في الشيشان بين عامي 1995و1996.
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روسيا
نائب في مجلس الدوما الروسي يقرر المشاركة في العملية العسكرية الخاصة
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أعرب يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، اليوم الجمعة، عن رغبته في الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وكشف عن ذلك في بيان على منبر مجلس النواب في إحدى الجلسات مكتملة النصاب.
وعلق شفيتكين على قراره في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لست مستعدا للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة فحسب، ولكن لأي مكان في بلدنا، كما في الحرب الوطنية العظمى، نحن الآن أيضا نقول انهضي يا بلادنا العظمى".
هذه الكلمات لا تزال ذات صلة، اليوم النواب والمواطنون على استعداد للدفاع عن وطننا، هذه ليست كلمات استعراضية بصوت عال، بل هذه الكلمات هي جوهر كل واحد منا منذ لحظة الولادة، نتتبع خطوات أسلافنا الذين دافعوا عن حرية واستقلال وطننا خلال الحرب الوطنية العظمى.
وأردف النائب "واليوم نحن مستعدون أيضا للدفاع عن حرية واستقلال وطننا".
بموجب القانون، لا يخضع نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الفيدرالية للتعبئة، وفي الوقت نفسه، ألقى رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، خطابًا أمام المجلس في 21 سبتمبر/أيلول قائلاً إن زملائه "ليس لديهم دروع"، أنهم ليسوا استثناء.
وأضاف شفيتكين: "إذا عملت في المجال التشريعي، فأنا لست خاضعًا للتجنيد الإجباري، لكن واجبي الوطني الداخلي يقترح أن أكون هناك مع رفاقي".
ولم يكشف النائب عن التواريخ التي سيبدأ فيها تسليم المهام والذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذكر أيضًا أنه لن يتخلى عن صفته كنائب في مجلس الدوما.
يوري شفيتكين يبلغ من العمر 57 عامًا، وهو عضو في مجلس الدوما منذ عام 2016، وقبل ذلك، كان نائبًا في الجمعية التشريعية لإقليم كراسنويارسك لمدة 15 عامًا.
تخرج
شفيتكين من مدرسة نوفوسيبيرسك العليا العسكرية والسياسية للأسلحة المشتركة وأكاديمية الإدارة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا. وأدى شفيتكين مهاما خاصة في باكو، وفرغانة، وأوش (قيرغيزستان)، وفيلنيوس (ليتوانيا)، وكيروف آباد، ويريفان، ولينيناكان (أرمينيا)، كما شارك في العمليات القتالية في الشيشان بين عامي 1995و1996.