https://sputnikarabic.ae/20220923/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-يقرر-المشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1068139209.html

نائب في مجلس الدوما الروسي يقرر المشاركة في العملية العسكرية الخاصة

نائب في مجلس الدوما الروسي يقرر المشاركة في العملية العسكرية الخاصة

أعرب يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، اليوم الجمعة، عن رغبته في الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وكشف... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T11:29+0000

2022-09-23T11:29+0000

2022-09-23T11:29+0000

روسيا

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وعلق شفيتكين على قراره في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لست مستعدا للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة فحسب، ولكن لأي مكان في بلدنا، كما في الحرب الوطنية العظمى، نحن الآن أيضا نقول انهضي يا بلادنا العظمى".وأردف النائب "واليوم نحن مستعدون أيضا للدفاع عن حرية واستقلال وطننا".بموجب القانون، لا يخضع نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الفيدرالية للتعبئة، وفي الوقت نفسه، ألقى رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، خطابًا أمام المجلس في 21 سبتمبر/أيلول قائلاً إن زملائه "ليس لديهم دروع"، أنهم ليسوا استثناء.ولم يكشف النائب عن التواريخ التي سيبدأ فيها تسليم المهام والذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذكر أيضًا أنه لن يتخلى عن صفته كنائب في مجلس الدوما.يوري شفيتكين يبلغ من العمر 57 عامًا، وهو عضو في مجلس الدوما منذ عام 2016، وقبل ذلك، كان نائبًا في الجمعية التشريعية لإقليم كراسنويارسك لمدة 15 عامًا.تخرج شفيتكين من مدرسة نوفوسيبيرسك العليا العسكرية والسياسية للأسلحة المشتركة وأكاديمية الإدارة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا. وأدى شفيتكين مهاما خاصة في باكو، وفرغانة، وأوش (قيرغيزستان)، وفيلنيوس (ليتوانيا)، وكيروف آباد، ويريفان، ولينيناكان (أرمينيا)، كما شارك في العمليات القتالية في الشيشان بين عامي 1995و1996.

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