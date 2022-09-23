عربي
https://sputnikarabic.ae/20220923/هل-ستمدد-الهدنة-في-اليمن-بعد-العرض-العسكري-الكبير-في-صنعاء؟-1068138186.html
هل ستمدد الهدنة في اليمن بعد العرض العسكري الكبير في صنعاء؟
هل ستمدد الهدنة في اليمن بعد العرض العسكري الكبير في صنعاء؟
تناقش الحلقة دلالات الاستعراض العسكري الذي جرى في ساحة السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، وما هي الرسائل التي أرادت صنعاء من خلاله توجيهها إلى الداخل والخارج. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:50+0000
2022-09-23T10:50+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068137611_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_0ab2bce77c2263950b9175fc98d5e1b4.png
هل ستمدد الهدنة في اليمن بعد العرض العسكري الكبير في صنعاء؟
هل ستمدد الهدنة في اليمن بعد العرض العسكري الكبير في صنعاء؟
بمناسبة العيد الثامن لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، أجرت القوات المسلحة اليمنية عرضاً عسكرياً هو الأضخم من نوعه، شهد كشف أسلحة جديدة، برية وجوية وبحرية، بينما حذر العميد يحيى سريع دول التحالف من أيّ تصعيد، وتفويت فرصة الهدنة.يأتي ذلك قبل نحو أسبوع من انتهاء الهدنة الأممية المجددة في اليمن، في ظل جهود سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي وكذلك الأممي، لتجديدها وتوسيعها.الكاتب السياسي المختص في الشأن اليمني، ناصح شاكر، قال إن العرض العسكري حمل رسائل في أكثر من اتجاه، من بينها رسائل تطمين إلى الداخل اليمني بأن القدرة العسكرية لدى صنعاء كفيلة بمواجهة أي تصعيد محتمل في الحرب مع التحالف.وفي حديث عبر"بانوراما" أوضح شاكر أن عرض القدرات العسكرية الجددية له دلالة تتمثل في توجيه رسائل تحذير إلى دول التحالف بضرورة عدم خرق الهدنة والعمل على تمديدها.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068137611_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_1b3938c1fc1ccc37e0e836e1125b67d6.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

هل ستمدد الهدنة في اليمن بعد العرض العسكري الكبير في صنعاء؟

10:50 GMT 23.09.2022
هل ستمدد الهدنة في اليمن بعد العرض العسكري الكبير في صنعاء؟
تابعنا عبرTelegram
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة دلالات الاستعراض العسكري الذي جرى في ساحة السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، وما هي الرسائل التي أرادت صنعاء من خلاله توجيهها إلى الداخل والخارج.
بمناسبة العيد الثامن لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، أجرت القوات المسلحة اليمنية عرضاً عسكرياً هو الأضخم من نوعه، شهد كشف أسلحة جديدة، برية وجوية وبحرية، بينما حذر العميد يحيى سريع دول التحالف من أيّ تصعيد، وتفويت فرصة الهدنة.
يأتي ذلك قبل نحو أسبوع من انتهاء الهدنة الأممية المجددة في اليمن، في ظل جهود سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي وكذلك الأممي، لتجديدها وتوسيعها.
الكاتب السياسي المختص في الشأن اليمني، ناصح شاكر، قال إن العرض العسكري حمل رسائل في أكثر من اتجاه، من بينها رسائل تطمين إلى الداخل اليمني بأن القدرة العسكرية لدى صنعاء كفيلة بمواجهة أي تصعيد محتمل في الحرب مع التحالف.
وفي حديث عبر"بانوراما" أوضح شاكر أن عرض القدرات العسكرية الجددية له دلالة تتمثل في توجيه رسائل تحذير إلى دول التحالف بضرورة عدم خرق الهدنة والعمل على تمديدها.
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала