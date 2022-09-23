https://sputnikarabic.ae/20220923/هونغ-كونغ-تلغي-الحجر-الصحي-عند-الدخول-ابتداء-من-26-سبتمبر-1068136537.html
هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند الدخول ابتداء من 26 سبتمبر
هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند الدخول ابتداء من 26 سبتمبر
أعلن رئيس السلطة التنفيذية المحلية، جون لي، أن هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند دخول هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين ابتداءً من 26 سبتمبر/أيلول. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:08+0000
2022-09-23T10:08+0000
2022-09-23T10:08+0000
أحداث هونغ كونغ
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وقال إن "القواعد الآن "ثلاثة زائد أربعة"- ثلاثة أيام من الحجر الصحي الإلزامي وأربعة أيام من المراقبة الذاتية - سيتم استبدالها بصيغة "صفر زائد ثلاثة". وهذا يعني يجب تجنب الأماكن المزدحمة ومراقبة صحتك لمدة ثلاثة أيام عند دخول هذه المنطقة".وأضاف أنه في الوقت نفسه، سيتم إلغاء نظام الحجر الصحي للفنادق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أحداث هونغ كونغ
هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند الدخول ابتداء من 26 سبتمبر
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أعلن رئيس السلطة التنفيذية المحلية، جون لي، أن هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند دخول هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين ابتداءً من 26 سبتمبر/أيلول.
وقال إن "القواعد الآن "ثلاثة زائد أربعة"- ثلاثة أيام من الحجر الصحي الإلزامي وأربعة أيام من المراقبة الذاتية - سيتم استبدالها بصيغة "صفر زائد ثلاثة". وهذا يعني يجب تجنب الأماكن المزدحمة ومراقبة صحتك لمدة ثلاثة أيام عند دخول هذه المنطقة".
وأضاف أنه في الوقت نفسه، سيتم إلغاء نظام الحجر الصحي للفنادق.