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https://sputnikarabic.ae/20220923/هونغ-كونغ-تلغي-الحجر-الصحي-عند-الدخول-ابتداء-من-26-سبتمبر-1068136537.html
هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند الدخول ابتداء من 26 سبتمبر
هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند الدخول ابتداء من 26 سبتمبر
أعلن رئيس السلطة التنفيذية المحلية، جون لي، أن هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند دخول هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين ابتداءً من 26 سبتمبر/أيلول. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:08+0000
2022-09-23T10:08+0000
أحداث هونغ كونغ
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وقال إن "القواعد الآن "ثلاثة زائد أربعة"- ثلاثة أيام من الحجر الصحي الإلزامي وأربعة أيام من المراقبة الذاتية - سيتم استبدالها بصيغة "صفر زائد ثلاثة". وهذا يعني يجب تجنب الأماكن المزدحمة ومراقبة صحتك لمدة ثلاثة أيام عند دخول هذه المنطقة".وأضاف أنه في الوقت نفسه، سيتم إلغاء نظام الحجر الصحي للفنادق.
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أحداث هونغ كونغ
أحداث هونغ كونغ

هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند الدخول ابتداء من 26 سبتمبر

10:08 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / Dale de la Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / Dale de la Rey
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أعلن رئيس السلطة التنفيذية المحلية، جون لي، أن هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي عند دخول هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين ابتداءً من 26 سبتمبر/أيلول.
وقال إن "القواعد الآن "ثلاثة زائد أربعة"- ثلاثة أيام من الحجر الصحي الإلزامي وأربعة أيام من المراقبة الذاتية - سيتم استبدالها بصيغة "صفر زائد ثلاثة". وهذا يعني يجب تجنب الأماكن المزدحمة ومراقبة صحتك لمدة ثلاثة أيام عند دخول هذه المنطقة".
وأضاف أنه في الوقت نفسه، سيتم إلغاء نظام الحجر الصحي للفنادق.
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