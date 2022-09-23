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https://sputnikarabic.ae/20220923/واشنطن-تعلن-عن-إجراءات-لتسهيل-اتصال-الإيرانيين-بالإنترنت-بعدما-قيدته-الحكومة-1068150360.html
واشنطن تعلن عن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت بعدما قيدته الحكومة
واشنطن تعلن عن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت بعدما قيدته الحكومة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، تخفيف قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة، بسبب... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:29+0000
2022-09-23T15:29+0000
إيران
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وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، في بيان، إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا "بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين".وكان الملياردير إيلون ماسك قد أعلن أن شركته "سبايس إكس" ستتقدّم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في مسعى لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في هذا البلاد.وكان التلفزيون الإيراني أعلن ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في البلاد إلى 17 قتيلا.ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر، قولها إن "من ضمن الـ17 قتيلا، خمسة من قوات البسيج والشرطة والجيش قضوا في كردستان ومشهد وقزوين وشيراز وتبريز".ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، منذ أيام، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وأدت الاحتجاجات إلى اشتباكات، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20220922/التلفزيون-الإيراني-يعلن-مقتل-17-شخصا-منذ-بدء-المظاهرات-بينهم-5-رجال-أمن-1068093120.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

واشنطن تعلن عن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت بعدما قيدته الحكومة

15:29 GMT 23.09.2022
© AFP 2022احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، تخفيف قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة، بسبب الاحتجاجات.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، في بيان، إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا "بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين".
وكان الملياردير إيلون ماسك قد أعلن أن شركته "سبايس إكس" ستتقدّم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في مسعى لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في هذا البلاد.
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 17 شخصا منذ بدء المظاهرات بينهم 5 رجال أمن
أمس, 12:52 GMT
وكان التلفزيون الإيراني أعلن ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في البلاد إلى 17 قتيلا.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر، قولها إن "من ضمن الـ17 قتيلا، خمسة من قوات البسيج والشرطة والجيش قضوا في كردستان ومشهد وقزوين وشيراز وتبريز".
ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، منذ أيام، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وأدت الاحتجاجات إلى اشتباكات، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
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