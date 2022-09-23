https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الأوقاف-الكويتي-يوجه-بتشكيل-لجنة-تقصي-حقائق-بخصوص-المشروعات-المتعثرة-1068134021.html
وزير الأوقاف الكويتي يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص المشروعات المتعثرة
وزير الأوقاف الكويتي يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص المشروعات المتعثرة
وجه وزير الأوقاف الكويتي، جمال الجلاوي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص المشروعات المتعثرة في الوزارة. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T09:57+0000
2022-09-23T09:57+0000
2022-09-23T09:57+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكوتيية، قال الجلاوي "التأخير في المشاريع يخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بضرورة متابعة المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين وسرعة إنجازها".وأوضح الجلاوي أنه وجه بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المشروعات المتعثرة والتيتاخر تنفيذها في الوزارة.وقال إن التدقيق والمتابعة التي بدأها منذ توليه الحقيبة الوزارية أثبتت أن هناك عدداً من المشاريع التي لا تزال متعثرة ومتأخرة لأسباب غير معروفة، حسب تعبيره.طالع أيضا: لمن تجوز الزكاة؟... الأوقاف الكويتية ترد على فتوى دار الإفتاء المصرية
https://sputnikarabic.ae/20220328/الأوقاف-الكويتية-تدخل-على-خط-أزمة-عمل-المرأة-في-البلاد-وتحدد-شروطها-1060577273.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
وزير الأوقاف الكويتي يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص المشروعات المتعثرة
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وجه وزير الأوقاف الكويتي، جمال الجلاوي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص المشروعات المتعثرة في الوزارة.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "القبس" الكوتيية، قال الجلاوي "التأخير في المشاريع يخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بضرورة متابعة المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين وسرعة إنجازها".
وأوضح الجلاوي أنه وجه بسرعة تشكيل لجنة لتقصي
الحقائق حول المشروعات المتعثرة والتيتاخر تنفيذها في الوزارة.
وعن اختصاصات اللجنة وصلاحياتها، لفت الوزير الكويتي إلى أنها "تختص بتقصي الحقائق، وتحديد أسباب التعثر أو التأخر في تنفيذ المشاريع، والمتسبب في ذلك، والمقترحات اللازمة لتجاوزها".
وقال إن التدقيق والمتابعة التي بدأها منذ توليه الحقيبة الوزارية أثبتت أن هناك عدداً من المشاريع التي لا تزال متعثرة ومتأخرة لأسباب غير معروفة، حسب تعبيره.