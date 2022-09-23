https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الخارجية-الأردني-الأونروا-عامل-استقرار-مهم-في-المنطقة-1068119673.html
وزير الخارجية الأردني: "الأونروا" عامل استقرار مهم في المنطقة
وزير الخارجية الأردني: "الأونروا" عامل استقرار مهم في المنطقة
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أمس الخميس، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عامل استقرار مهم في... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T07:09+0000
2022-09-23T07:09+0000
2022-09-23T07:09+0000
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وأفادت وكالة "عمون"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الصفدي جاءت خلال ترأسه اجتماعا وزاريا لدعم الأونروا، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، اليوم في نيويورك، وحضور عدد من وزراء خارجية وممثلي 40 دولة ومنظمة دولية، فضلا عن المفوض العام للوكالة الدولية، فيليب لازاريني.وأكدت أن الاجتماع الدولي ركز على وضع سياسات واستراتيجيات بهدف ضمان استدامة تمويل برامج عمل الوكالة لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، بالإضافة إلى بحث استمرار الجهود لحشد الدعم للتصويت الذي سسيتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على تجديد ولاية الوكالة الدولية، والمقرر في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.وشدد وزير الخارجية الأردني على أهمية استمرار الوكالة في تنفيذ ولايتها الأممية بالكامل، وضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.ومن جانبه، أكد غوتيريش على محورية دور وكالة الأونروا حيال تعزيز الاستقرار الإقليمي، مناشدا توفير التمويل الكافي والمستدام لها، موضحا أنه لا يزال هناك فجوة في التمويل تقدر بنحو 100 مليون دولار.يشار إلى أن المملكة الأردنية تبذل وبالتنسيق مع بعض الشركاء الدوليين والإقليميين جهودا كبيرة لتوفير الدعم اللازم للأونروا وسد فجوة العجز المالي في موازنتها، في وقت تعمل مع السويد على حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الناطق-باسم-الأونروا-التمويل-الدائم-والاستراتيجية-الموحدة-للدعم-أفضل-الحلول-لأزماتها-المالية-1068108622.html
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أخبار العالم العربي, الأونروا, أخبار الأردن
أخبار العالم العربي, الأونروا, أخبار الأردن
وزير الخارجية الأردني: "الأونروا" عامل استقرار مهم في المنطقة
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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أمس الخميس، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عامل استقرار مهم في المنطقة.
وأفادت وكالة
"عمون"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الصفدي جاءت خلال ترأسه اجتماعا وزاريا لدعم الأونروا، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، اليوم في نيويورك، وحضور عدد من وزراء خارجية وممثلي 40 دولة ومنظمة دولية، فضلا عن المفوض العام للوكالة الدولية، فيليب لازاريني.
وأكدت أن الاجتماع الدولي ركز على وضع سياسات واستراتيجيات بهدف ضمان استدامة تمويل برامج عمل الوكالة لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، بالإضافة إلى بحث استمرار الجهود لحشد الدعم للتصويت الذي سسيتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على تجديد ولاية الوكالة الدولية
، والمقرر في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشدد وزير الخارجية الأردني على أهمية استمرار الوكالة في تنفيذ ولايتها الأممية بالكامل، وضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
ومن جانبه، أكد غوتيريش على محورية دور وكالة الأونروا حيال تعزيز الاستقرار الإقليمي، مناشدا توفير التمويل الكافي
والمستدام لها، موضحا أنه لا يزال هناك فجوة في التمويل تقدر بنحو 100 مليون دولار.
يشار إلى أن المملكة الأردنية تبذل وبالتنسيق مع بعض الشركاء الدوليين والإقليميين جهودا كبيرة لتوفير الدعم اللازم للأونروا وسد فجوة العجز المالي في موازنتها، في وقت تعمل مع السويد على حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة الدولية.