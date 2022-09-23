https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الخارجية-الجزائري-يشارك-في-اجتماع-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-مع-نظيره-الروسي-1068116777.html
وزير الخارجية الجزائري يشارك في اجتماع بشأن الأزمة الأوكرانية مع نظيره الروسي
وزير الخارجية الجزائري يشارك في اجتماع بشأن الأزمة الأوكرانية مع نظيره الروسي
شارك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T00:40+0000
2022-09-23T00:40+0000
2022-09-23T00:40+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الجزائر - سبوتنيك. وخُصص الاجتماع لمناقشة آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا وآفاق تمكين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، من استئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة.يذكر أن مجموعة الاتصال العربية أنشئت بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس 2022 لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها. وتتشكل اللجنة من وزراء خارجية كل من: الجزائر، مصر، الأردن، السودان، العراق والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الجزائري يشارك في اجتماع بشأن الأزمة الأوكرانية مع نظيره الروسي
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شارك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في الأوكرانية مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
الجزائر - سبوتنيك
. وخُصص الاجتماع لمناقشة آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا وآفاق تمكين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، من استئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة.
يذكر أن مجموعة الاتصال العربية
أنشئت بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس 2022 لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها. وتتشكل اللجنة من وزراء خارجية كل من: الجزائر، مصر، الأردن، السودان، العراق والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.