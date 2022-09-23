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وزير الصحة السوري: عدد ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس بلغ 73 حتى الآن
https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الصحة-السوري-عدد-ضحايا-المركب-الغارق-قبالة-طرطوس-بلغ-73-حتى-الآن-1068138629.html
وزير الصحة السوري: عدد ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس بلغ 73 حتى الآن
وزير الصحة السوري: عدد ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس بلغ 73 حتى الآن
ارتفعت حصيلة ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية إلى 73 قتيلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:57+0000
2022-09-23T10:58+0000
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وقال وزير الصحة حسن الغباش في بيان "في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصا، بينما الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل (في طرطوس) 20 شخصا".من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، متابعته للزورق الغارق قبالة ساحل طرطوس، وبعد الاتصال مع الصليب الأحمر اللبناني، بدأت الجهات المعنية فيه بالتنسيق حالياً مع الهلال الأحمر السوري، للاتفاق على آلية نقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية.وكان علي حمية أفاد تلفزيون "الجديد" اللبناني في وقت سابق اليوم بمقتل 61 شخصا، موضحا أن غالبية الركاب الذين تجاوز عددهم المئة هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين.وقال المسؤول في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة "فرانس برس" "نتعامل مع إحدى أكبر عمليات الإنقاذ، على مساحة تمتد على كامل الساحل السوري"، مشيراً إلى أن عمليات البحث مستمرة لكنها "تصبح أصعب مع مرور الوقت بسبب ارتفاع الأمواج".
https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-النقل-اللبناني-ارتفاع-عدد-ضحايا-المركب-إلى-61-وحوامات-روسية-تبحث-عن-ناجين-1068136753.html
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أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

وزير الصحة السوري: عدد ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس بلغ 73 حتى الآن

10:57 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 23.09.2022)
© AFP 2022 / LOUAI BESHARAميناء طرطوس، سوريا
ميناء طرطوس، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / LOUAI BESHARA
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ارتفعت حصيلة ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية إلى 73 قتيلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان.
وقال وزير الصحة حسن الغباش في بيان "في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصا، بينما الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل (في طرطوس) 20 شخصا".
من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، متابعته للزورق الغارق قبالة ساحل طرطوس، وبعد الاتصال مع الصليب الأحمر اللبناني، بدأت الجهات المعنية فيه بالتنسيق حالياً مع الهلال الأحمر السوري، للاتفاق على آلية نقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية.
مصرع 18 شخصا جراء غرق مركب يحمل العلم اللبناني قبالة سواحل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
وزير النقل اللبناني: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 61 وحوامات روسية تبحث عن ناجين
10:19 GMT
وكان علي حمية أفاد تلفزيون "الجديد" اللبناني في وقت سابق اليوم بمقتل 61 شخصا، موضحا أن غالبية الركاب الذين تجاوز عددهم المئة هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين.
وقال المسؤول في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة "فرانس برس" "نتعامل مع إحدى أكبر عمليات الإنقاذ، على مساحة تمتد على كامل الساحل السوري"، مشيراً إلى أن عمليات البحث مستمرة لكنها "تصبح أصعب مع مرور الوقت بسبب ارتفاع الأمواج".
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