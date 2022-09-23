عربي
https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-النقل-اللبناني-لـسبوتنيك-ارتفاع-عدد-ضحايا-المركب-الغارق-إلى-75-1068143542.html
وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، "للأسف أصبح عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية 75 وعدد الناجين 20". وأشار... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T13:15+0000
2022-09-23T13:15+0000
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356196_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd2a7ba1fbab176c9fbeb417c2dade5a.jpg
وأوضح حمية أن "التنسيق يتم بين الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني من حيث نقل الجثامين من سوريا إلى لبنان".كما أكد أن "من يتحمل المسؤولية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان هي السياسات المالية المتعاقبة من 30 و 40 سنة أدت إلى ما أدت إليه من وضع اجتماعي صعب جداً على الناس التي تفتش على بصيص أمل".ولفت إلى أن "الإشكالية الأساسية هي من يغرر بهم، والذين أصبحوا هجرة غير شرعية منظمة لا بل وراءها أناس بطريقة احترافية، كل يوم بيومه".وعن كيفية مجابهة هذه الظاهرة التي تتزايد يومًا بعد يوم أكد حمية أن "الاستنفار قائم في لبنان، ونعمل على قدم وساق ولكن هذا الأمر نتيجة سياسات مالية وليست وليدة اللحظة وهذه هي المشكلة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96b1c0131eb8d53104dc7050b0af12e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك
تقارير سبوتنيك

وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75

13:15 GMT 23.09.2022
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Pau de la Calle
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، "للأسف أصبح عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية 75 وعدد الناجين 20". وأشار إلى أن "العمل والبحث ما زال مستمرًا من الجانب السوري في بحر طرطوس لإنقاذ ناجين أضف إلى ذلك ضحايا".
وأوضح حمية أن "التنسيق يتم بين الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني من حيث نقل الجثامين من سوريا إلى لبنان".
كما أكد أن "من يتحمل المسؤولية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان هي السياسات المالية المتعاقبة من 30 و 40 سنة أدت إلى ما أدت إليه من وضع اجتماعي صعب جداً على الناس التي تفتش على بصيص أمل".
ولفت إلى أن "الإشكالية الأساسية هي من يغرر بهم، والذين أصبحوا هجرة غير شرعية منظمة لا بل وراءها أناس بطريقة احترافية، كل يوم بيومه".
وعن كيفية مجابهة هذه الظاهرة التي تتزايد يومًا بعد يوم أكد حمية أن "الاستنفار قائم في لبنان، ونعمل على قدم وساق ولكن هذا الأمر نتيجة سياسات مالية وليست وليدة اللحظة وهذه هي المشكلة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:10 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала