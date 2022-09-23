https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-النقل-اللبناني-لـسبوتنيك-ارتفاع-عدد-ضحايا-المركب-الغارق-إلى-75-1068143542.html
وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، "للأسف أصبح عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية 75 وعدد الناجين 20". وأشار... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T13:15+0000
2022-09-23T13:15+0000
2022-09-23T13:15+0000
تقارير سبوتنيك
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وأوضح حمية أن "التنسيق يتم بين الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني من حيث نقل الجثامين من سوريا إلى لبنان".كما أكد أن "من يتحمل المسؤولية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان هي السياسات المالية المتعاقبة من 30 و 40 سنة أدت إلى ما أدت إليه من وضع اجتماعي صعب جداً على الناس التي تفتش على بصيص أمل".ولفت إلى أن "الإشكالية الأساسية هي من يغرر بهم، والذين أصبحوا هجرة غير شرعية منظمة لا بل وراءها أناس بطريقة احترافية، كل يوم بيومه".وعن كيفية مجابهة هذه الظاهرة التي تتزايد يومًا بعد يوم أكد حمية أن "الاستنفار قائم في لبنان، ونعمل على قدم وساق ولكن هذا الأمر نتيجة سياسات مالية وليست وليدة اللحظة وهذه هي المشكلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك
وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
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قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، "للأسف أصبح عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية 75 وعدد الناجين 20". وأشار إلى أن "العمل والبحث ما زال مستمرًا من الجانب السوري في بحر طرطوس لإنقاذ ناجين أضف إلى ذلك ضحايا".
وأوضح حمية أن "التنسيق يتم بين الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني من حيث نقل الجثامين من سوريا إلى لبنان".
كما أكد أن "من يتحمل المسؤولية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان هي السياسات المالية المتعاقبة من 30 و 40 سنة أدت إلى ما أدت إليه من وضع اجتماعي صعب جداً على الناس التي تفتش على بصيص أمل".
ولفت إلى أن "الإشكالية الأساسية هي من يغرر بهم، والذين أصبحوا هجرة غير شرعية منظمة لا بل وراءها أناس بطريقة احترافية، كل يوم بيومه".
وعن كيفية مجابهة هذه الظاهرة التي تتزايد يومًا بعد يوم أكد حمية أن "الاستنفار قائم في لبنان، ونعمل على قدم وساق ولكن هذا الأمر نتيجة سياسات مالية وليست وليدة اللحظة وهذه هي المشكلة".