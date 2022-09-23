https://sputnikarabic.ae/20220923/وسائل-إعلام-الرحلات-من-روسيا-إلى-شمال-قبرص-تبدأ-في-نوفمبر--1068124212.html
وسائل إعلام: الرحلات من روسيا إلى شمال قبرص تبدأ في نوفمبر
وسائل إعلام: الرحلات من روسيا إلى شمال قبرص تبدأ في نوفمبر
ذكرت صحيفة "يني شفق"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر أن الرحلات من روسيا إلى شمال قبرص مع التوقف في أنطاليا ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني. وستكون يوميًا، ومن... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T08:39+0000
2022-09-23T08:39+0000
2022-09-23T08:39+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وقالت الصحيفة: "أصبحت تفاصيل الرحلات الجوية من روسيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية أكثر وضوحًا. ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية من موسكو إلى مطار إركان، المقرر أن تتوقف في أنطاليا، في تشرين الثاني / نوفمبر. ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "يني شفق"، لقد بذل رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أونال أوستل، ووزير السياحة فكري أتاوغلو، ووزير النقل إرهان أريكلي كل جهد ممكن لضمان هذه الرحلات. وذكر أن الرحلات على خط موسكو - أنطاليا - الجمهورية التركية لشمال قبرص، ستكون يومية، والرئيس رجب طيب أردوغان سيكون حاضرا في الرحلة الأولى".في وقت سابق يوم الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية إطلاق رحلات جوية من روسيا إلى شمال قبرص. قال زعيم القبارصة الأتراك إرسين تاتار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن إحدى الشركات الروسية الخاصة تقدمت بطلبات للحصول على رحلات جوية إلى شمال قبرص.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
وسائل إعلام: الرحلات من روسيا إلى شمال قبرص تبدأ في نوفمبر
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ذكرت صحيفة "يني شفق"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر أن الرحلات من روسيا إلى شمال قبرص مع التوقف في أنطاليا ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني. وستكون يوميًا، ومن المتوقع أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الرحلة الأولى.
وقالت الصحيفة: "أصبحت تفاصيل الرحلات الجوية من روسيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية أكثر وضوحًا. ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية من موسكو إلى مطار إركان، المقرر أن تتوقف في أنطاليا، في تشرين الثاني / نوفمبر. ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "يني شفق"، لقد بذل رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أونال أوستل، ووزير السياحة فكري أتاوغلو، ووزير النقل إرهان أريكلي كل جهد ممكن لضمان هذه الرحلات. وذكر أن الرحلات على خط موسكو - أنطاليا - الجمهورية التركية لشمال قبرص، ستكون يومية، والرئيس رجب طيب أردوغان سيكون حاضرا في الرحلة الأولى".
في وقت سابق يوم الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية إطلاق رحلات جوية من روسيا إلى شمال قبرص. قال زعيم القبارصة الأتراك إرسين تاتار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن إحدى الشركات الروسية الخاصة تقدمت بطلبات للحصول على رحلات جوية إلى شمال قبرص.